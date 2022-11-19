Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми не знаємо точно, що сталося у Польщі. Президент Байден повторив коментарі президента Польщі Анджея Дуди про те, що це точно не був напад на Польщу. Байден сказав, що докази вказують на те, що це не була російська ракета", - нагадав Брайза.

За словами дипломата, Росія перепрофілювала ЗРК С-300 для наземних атак.

"У Росії закінчуються високоточні керовані ракети класу "земля-земля". Я допускаю можливість того, що це могла бути Росія, яка випустила С-300. Але свідоме попадання на польську територію було б надзвичайною провокацією. З огляду на те, яким було російське заперечення, мої інстинкти підказують мені, що в цьому випадку міг бути нещасний випадок, водночас цілком можливо, що це могла бути й провокація. Росія тоді випустила понад 100 ракет по українській території, тож ймовірність того, що конфлікт перекинеться на територію НАТО в Польщі вже відчувається", - підкреслив Брайза.

Нагадаємо, 15 листопада у Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей.

У МЗС Польщі повідомили про російське походження ракети, а президент заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети було навмисним нападом на країну.

Своєю чергою президент США заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух був спричинений ракетою від української системи ППО. Проте президент України Володимир Зеленський не сумнівається в тому, що на територію Польщі впала не українська ракета.

Згодом у Білому домі відзначили, що Росія є остаточно відповідальною за трагічний інцидент у Польщі.

Вже ввечері 17 листопада Польща підтвердила допуск українських експертів на місце падіння ракети. Розслідування інциденту, за словами польських експертів, триватиме декілька днів.

Падіння ракети у польському місті Пшеводов 15 листопада було нещасним випадком, її неможливо було знешкодити

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