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Росія планує відправити в Україну більше чеченських бойовиків і в'язнів, щоб замінити ПВК Вагнера, - Bloomberg

5 липня, 2023 середа
13:09
Війна з Росією окупанти

Росія готується відправити в Україну більше чеченських бойовиків і засуджених, щоб заповнити "діри", залишені виведеними з поля бою найманцями ПВК Вагнера

Про це пише Bloomberg.

За словами анонімних чиновників, після повідомлення про відхід ПВК Вагнера з міста Бахмут наприкінці травня Росія перекинула значну кількість військ на цей напрямок, що створило нестачу сил на окупованих територіях півдня України.

За даними агенства, поки неясно, яку кількість додаткових військ могла надати Чечня. Рамзан Кадиров, глава Чечні, у своєму Telegram-каналі в травні заявив, що вже 7 тисяч військових знаходяться в Україні, а ще 2400 проходять підготовку для створення двох нових полків міноборони.

У травневому інтерв'ю російському журналісту Пригожин вказав, що внаслідок запеклих боїв за Бахмут він зазнав втрат в кількості 20 тисяч військових, включаючи приблизно половину осіб, які були набрані з в'язниць. Він стверджував, що на полі бою було задіяно 50 тисяч військових, які раніше були засуджені.

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. 

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

Станом на 1 липня 2023 року переміщення підрозділів ПВК Вагнера в Білорусь не було зафіксоване, а 2 липня стало відомо, що ПВК Вагнера тимчасово зупинила роботу регіональних центрів вербування найманців у Росії через переїзд до Білорусі.

3 липня російські ЗМІ опублікували фото, зроблені місцевими жителями, на яких зображений ймовірний табір вагнерівців у Могилівській області Білорусі.

окупанти
Бахмут
Вагнергейт
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