Росія поступово перетворюється на гігантську Північну Корею, - дипломат Єльченко

Про це йдеться в етері Еспресо.



Дипломат прокоментував нові акценти 77-ої сесії Генасамблеї ООН, яка розпочала роботу 12 вересня у Нью-Йорку.



"Я для себе зробив висновки з засідання цієї сесії та чим вона відрізняється від попередніх, що фактично є повна ізоляція Росії. Хіба що, до клубу імені РФ входять Еритрея, Нікарагуа, Куба, Венесуела, Північна Корея і ще декілька країн. На цій Генасамблеї навіть у виступах Китаю та Індії, які займали нейтрально позитивну позицію відносно Росії, зрозуміло вже повністю нейтральне ставлення. Окрім ізоляції, практично весь світ визнав, що Росія є агресором", - зазначив дипломат.



Володимир Єльченко додав, що майже у 90% виступів глав держав та урядів лунала тема не просто війни в Україні чи конфлікту, як висловлювалися раніше деякі країни, а тепер всі говорять про війну Росії проти України, і що саме Росія розв'язала цю війну.



"Вперше з трибуни Генасамблеї я почув заяви, які прямо закликають до виключення РФ зі складу ООН та Ради Безпеки. Вперше про реформу Ради Безпеки сказав президент США. А наступним кроком, я вважаю, буде говоритися про місце, яке незаконно займає РФ, тому що вона перебрала на себе у грудні 1991 року місце Радянського Союзу в ООН. Також президент Європейської Ради Шарль Мішель у виступі прямо говорив, що Росія як агресор немає право продовжувати мати статус постійного члена Ради Безпеки ООН. Тобто процес пішов", - підкреслив Єльченко.



Експредставник України при ООН зауважив, що на цій Генасамблеї були заяви щодо прямих звинувачень Росії у ядерному тероризмі, яка порушує договір від 1968 року про нерозповсюдження ядерної зброї. До речі, на підставі цього договору підписувався сумнозвісний Будапештський меморандум, про який Лавров сказав, що це папірець без юридичної сили.



"От вам і все ставлення Росії до міжнародного права та існуючих порядків у світі. Ця країна поступово перетворюється на гігантську Північну Корею, яка не зважає ні на які міжнародні закони, а просто робить те, що їй заманеться", - підсумував дипломат.

21 вересня президент США Джо Байден заявив, що РФ порушила основні засади статуту ООН, відстоюючи власні імперські амбіції

24 вересня президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав призупинити членство Росії в Раді Безпеки ООН, позбавити її права вето, а заодно і реформувати ООН

25 вересня Лавров зганьбився з назвами Луганської та Запорізької області під час виступу на Генасамблеї ООН