English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Світ Росія поступово перетворюється на гігантську Північну Корею, - дипломат Єльченко
Ексклюзив

Росія поступово перетворюється на гігантську Північну Корею, - дипломат Єльченко

26 вересня, 2022 понедiлок
14:23
Світ

Володимир Єльченко, дипломат та колишній постійний представник України при ООН (2015—2019 рр.) зазначив, що сесія Генасамблеї ООН підкреслює ізоляцію Росії, також практично весь світ визнав її агресором через розв'язування війни проти України

Про це йдеться в етері Еспресо.

Дипломат прокоментував нові акценти 77-ої сесії Генасамблеї ООН, яка розпочала роботу 12 вересня у Нью-Йорку.

"Я для себе зробив висновки з засідання цієї сесії та чим вона відрізняється від попередніх, що фактично є повна ізоляція Росії. Хіба що, до клубу імені РФ входять Еритрея, Нікарагуа, Куба, Венесуела, Північна Корея і ще декілька країн. На цій Генасамблеї навіть у виступах Китаю та Індії, які займали нейтрально позитивну позицію відносно Росії, зрозуміло вже повністю нейтральне ставлення. Окрім ізоляції, практично весь світ визнав, що Росія є агресором", - зазначив дипломат.

Володимир Єльченко додав, що майже у 90% виступів глав держав та урядів лунала тема не просто війни в Україні чи конфлікту, як висловлювалися раніше деякі країни, а тепер всі говорять про війну Росії проти України, і що саме Росія розв'язала цю війну.

"Вперше з трибуни Генасамблеї я почув заяви, які прямо закликають до виключення РФ зі складу ООН та Ради Безпеки. Вперше про реформу Ради Безпеки сказав президент США. А наступним кроком, я вважаю, буде говоритися про місце, яке незаконно займає РФ, тому що вона перебрала на себе у грудні 1991 року місце Радянського Союзу в ООН. Також президент Європейської Ради Шарль Мішель у виступі прямо говорив, що Росія як агресор немає право продовжувати мати статус постійного члена Ради Безпеки ООН. Тобто процес пішов", - підкреслив Єльченко.

Експредставник України при ООН зауважив, що на цій Генасамблеї були заяви щодо прямих звинувачень Росії у ядерному тероризмі, яка порушує договір від 1968 року про нерозповсюдження ядерної зброї. До речі, на підставі цього договору підписувався сумнозвісний Будапештський меморандум, про який Лавров сказав, що це папірець без юридичної сили.

"От вам і все ставлення Росії до міжнародного права та існуючих порядків у світі. Ця країна поступово перетворюється на гігантську Північну Корею, яка не зважає ні на які міжнародні закони, а просто робить те, що їй заманеться", - підсумував дипломат.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
КНДР
ООН
Генасамблея ООН
Джо Байден
війна з Росією
Читайте також:
26 вересня, 2022 понедiлок
Протести в Дагестані: мітингарі готують коктейлі Молотова, палять покришки та портрети Путіна
M142 HIMARS
24 вересня, 2022 субота
Ймовірно, окремі члени Альянсу запропонують Україні військову допомогу, ще потужнішу за американські HIMARS, - дипломат Метью Брайза
Путін
24 вересня, 2022 субота
Путін заборонив російським військовим відступати з Херсону, - NYT
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.96
    Купівля 40.96
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 39.53
    Продаж 40.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
26 вересня
15:56
Олександр Петраков
Петраков поскаржився на втрати збірної України перед матчем з Шотландією
15:53
Харківщина, Первомайськ
Окупанти завдали ракетного удару по Первомайському на Харківщині: вбито дитину, зруйновано будинки
15:50
окупанти Мелітополь
У Мелітополі окупанти повторно ходять по домівках містян для проведення "голосування", - мер про псевдореферендум
15:36
На фото: Фінський оперний співак Петрус Шродерус
Фінський співак проводить концертний тур на підтримку України
15:19
осінь
Синоптик Наталка Діденко пообіцяла українцям майже літню погоду
15:17
БТР на кордоні Грузії та РФ
На випадок прориву резервістів. До пункту пропуску на кордоні РФ з Грузією під'їхав БТР з солдатами
15:16
Ексклюзив
путін путлер
Воєнна поразка в Україні дорівнює фізичній смерті Путіна та колапсу російській державності, - військовий експерт Черник
14:55
Перша леді США Джіл Байден
Перша леді США Джіл Байден пообіцяла підтримку родин українських захисників, що загинули
14:49
знищення техніки окупантів
Українські воїни показали, як знищують техніку армії РФ разом із окупантами
14:47
Валерій Залужний
Залужний потрапив на обкладинку нового числа Time
14:40
Оргія на Щекавиці
"Влаштуємо оргію": Українці жартома реагують на погрози Путіна ядерними ударами, - огляд соцмереж
14:33
Японія
Японія заборонила експорт у РФ матеріалів, які можуть бути використані у виготовленні хімічної зброї
14:28
кібератака
Кремль планує масовані кібератаки на критичну інфраструктуру та союзників, - українська розвідка
14:21
Мета Ердогана - організувати зустріч Путіна та Зеленського задля досягнення справедливого миру, - МЗС Туреччини
14:10
Туреччина та Сербія не визнаватимуть результатів псевдореферендумів РФ в окупованих областях України
14:09
МАГАТЕ, Раффаель Гроссі, Запорізька АЕС, ядерна безпека, ЗАЕС, Держдеп США
МАГАТЕ почало переговори про зону безпеки навколо ЗАЕС
14:05
Брітні Спірс
Під цілодобовим наглядом та під замком 4 місяці: Брітні Спірс розповіла нові подробиці опіки
14:03
Ексклюзив
санкції проти Росії
Від санкцій Заходу за ядерний удар по Україні у РФ залишиться грошей і запасу міцності лише на рік, - аналітик Бурковський
13:21
Оновлено
Стрілянина в школі в Іжевську
В російському Іжевську чоловік відкрив стрілянину в школі: щонайменше 13 людей загинуло, серед них 7 дітей
12:57
Олександр Петраков
Петраков може залишити посаду головного тренера збірної України
12:54
Ексклюзив
путін
Путін може затягувати визнання результатів псевдореферендумів, - голова КВУ Кошель
12:51
На фото DZIDZIO (Михайло Хома) та Олександр Пономарьов
Українські артисти закликали мешканців окупованих територій бойкотувати "референдуми"
12:43
Євген Пригожин
Пригожин визнав, що є засновником ПВК Вагнера та відзначив особливу "заслугу" компанії в долях "Л/ДНР"
12:37
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
Путін та Лукашенко зустрілися у Сочі та зробили спільну заяву щодо відносин із Заходом
12:33
Петро Порошенко
За часів президентства Порошенка постала Українська Армія, - Княжицький
12:30
на фото: акція протесту у Ліоні
"Росія - держава-терорист": у французькому Ліоні відбулася акція протесту
12:17
Мая Санду
Санду попередила, що Молдова позбавлятиме громадянства за участь у війні з Україною на боці РФ
12:10
Ексклюзив
опалення-діти-школа
На тимчасово окупованих територіях підготовка до опалювального сезону взагалі не відбувається, - виконавчий директор Асоціації міст України
11:50
Катівня на Харківщині, село Липці
На деокупованій Харківщині знайшли чергову катівню окупантів
11:48
На фото Володимир Зеленський
Україна отримала лише згоду на передачу NASAMS: речник Зеленського уточнив заяву президента про систему ППО зі США
11:42
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Незважаючи на російську ядерну парасольку, визволення окупованих територій продовжиться, - Згурець
11:39
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Росіяни не зможуть працювати на окупованій ЗАЕС, оскільки за роки незалежності Україна модернізувала енергоблок, - експертка з атомної енергетики
11:30
На фото: акторка Імельда Стонтон у ролі королеви Єлизавети
Netflix оголосив точну дату виходу нового сезону серіалу "Корона" про Єлизавету ІІ
11:28
Полтава
У трьох громадах Полтавщини проведуть навчальні стрільби та пролунає технічних вибух
11:06
Росія щодня продукує нові фейки
Зеленський "злякався" російської мобілізації, а кількість охочих проїхати до "звільненої частини Запорізької області збільшилася": нові фейки роспропаганди
11:00
обстріл Миколаєва
Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву: пошкоджено промзону на околицях міста
10:56
Казахстан
Казахстан не визнає псевдореферендумів на окупованих РФ територіях України
10:52
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Мелітополь є ключем для звільнення Півдня, - Згурець
10:48
Новини компаній
АвтоКрАЗ Жеваго передав броньований автомобіль-розміновувач для ДСНС України
10:33
Андреа Белотті (в центрі) у матчі Італія - Угорщина
Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 26 вересня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV