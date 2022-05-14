Росія розсиплеться, як перед цим СРСР, - польський політик Павел Коваль

Про це заявив депутат польського Сейму Павел Коваль, передає сьогодні, 14 травня 2022 року, інформаційний портал Fakt.pl.

На його думку нинішня політика Володимира Путіна "закінчиться розпадом Російської Федерації".

"Тому що ці нації не витримують того, що він робить. Він відправляє їх як гарматне м’ясо, на захист російських інтересів. Пам’ятаймо, що Російська Федерація – це не Росія в тому сенсі, що це однонаціональна держава. Є багато маленьких народів зі своїми амбіціями. Це трохи схоже на Радянський Союз", - сказав Коваль.

"Путін своєю політикою знищить Російську Федерацію. Й за кілька років ми будемо спостерігати, як на руїнах Російської Федерації створюються інші держави. Можливо, їх буде небагато, можливо, на початку буде одна чи дві країни, але я думаю, що це дуже очевидно", - додав він.

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"Путін вже розпочав процес остаточного знищення імперії. Він зараз хоче відстояти великоросійські амбіції, великоросійський шовінізм, російський націоналізм в РФ за рахунок крові бурятів, якутів і татар", - зазначив Павел Коваль.

Самого ж Путіна, наголосив політик, зрічеться власне оточення, після чого його судитимуть.

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"Закінчиться так, що оточенню доведеться від нього відмовитися. Росія заплатить репарації. Я думаю, що Путін поступово це усвідомлює, але багато людей з його оточення ще не усвідомлюють наслідків цієї політики (повномасштабного вторгнення до України - ред.) для Росії. Й вони дуже серйозні", - сказав Коваль.

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