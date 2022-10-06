Росія використала понад 80 іранських дронів, з них 60% збито ЗСУ, - Генштаб

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Цієї ночі силами й засобами Повітряних сил Збройних сил України знищено 9 із 12 дронів-камікадзе. Загалом з початку застосування противником БПЛА типу Shahed-136 ним було використано 86 одиниць, з яких 60% було знищено", - зазначив посадовець.

За його словами, тільки за останній тиждень Сили оборони України знищили 24 Shahed.

З серпня Іран таємно постачає свої бойові дрони у Росію. РФ вже активно використовує їх в атаці міст Півдня України, проте ЗСУ вже навчились їх знищувати, а Пентагон заявив, що вони не стали технологічним проривом РФ у війні проти України.

23 вересня росіяни атакували безпілотниками Одесу, унаслідок чого загинув мирний житель. Цього ж дня Україна вигнала посла Ірану через використання російською армією іранських дронів-камікадзе.

У ніч з 29 на 30 вересня російські дрони-камікадзе іранського виробництва атакували Миколаїв і Одесу.

Своєю чергою у відповідь на ноту Міністерства закордонних справ України посол Ірану заявив, що його країна не постачала безпілотники до Росії. На що Міноборони опублікувало світлину захопленого українськими бійцями ударного іранського безпілотника Mohajer-6.

У ніч з 4 на 5 жовтня у Білій Церкві Київської області двічі прогриміли вибухи. Місто атакували іранськими дронами-камікадзе.

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