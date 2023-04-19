ЗСУ продовжують героїчно тримати оборону Бахмута

Місто Бахмут противник намагається захопити вже майже десять місяців. Захисники Бахмута стали вже героями цієї війни, з огляду на навантаження, які вони витримують під російською навалою. Російські війська зараз активно використовують авіацію та артилерію, щоб стерти всі будівлі та споруди, де можна тримати оборону.

Солдат-гранатометник 5-ої окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк розповів, що в зоні відповідальності його бригади ситуація стабільна. Противнику не вдається прорвати оборону українських підрозділів, а лінія зіткнення не змінюється вже понад 3 місяці. Сиротюк розповів, що противник намагався перерізати трасу до Костянтинівки, а також дорогу у бік Часового Яру. Він зауважив, що бої продовжуються. Ворог постійно застосовує артилерію. Однак, за словами Сиротюка, українські захисники не тільки міцно тримають оборону, а й вдаються до контрнаступальних дій.



Бойові дії на Бахмутському напрямку станом на 19 квітня



Юрій Сиротюк повідомив, що з 18 квітня російські окупанти зосередились на північному напрямку Бахмута. Зокрема, атакували українські підрозділи з боку Хромового. На певних ділянках противнику вдалось просунутись. Однак згодом українські захисники відкинули російських інтервентів із захоплених позицій. Також Сиротюк додав, що в самому місті тривають важкі бої. Він наголосив, що найманці ПВК Вагнера на флангах міста дуже послаблені й українські захисники все частіше ведуть бої з російськими десантниками.



Юрій Сиротюк також порівняв і наголосив на ключовій відмінності російських десантників та вагнерівців. За його словами, найманців ПВК Вагнера продовжують кидати на українські позиції. Їх женуть на убій. Складається враження, що саме вагнерівцями намагаються намацати слабкі місця оборони ЗСУ в Бахмуті. Російські десантники обережніше намагаються атакувати українські рубежі. Також зʼявилась інформація про перекидання важких артилерійських систем "Солнцепек" під Бахмут. Однак роботу десантників армії РФ не можна назвати професійною.

Українській армії важливо втримати контроль над панівними висотами за Бахмутом

За оцінками Командувача сухопутних військ Олександра Сирського, російські окупанти продовжують активно використовувати артилерію та авіацію в Бахмуті. За останнім даними, ворог намагається просуватись зі сходу та перетнути залізничну колію, яка розділяє місто. Бойові дії точаться в районі залізничного вокзалу. Надходять повідомлення, що російські підрозділи захопили будівлю вокзалу, потім його вибили. Тому ситуація дуже динамічна. На півночі міста також тривають важкі бої. Тут ворог намагається просуватись до центру населеного пункту. Однак українські підрозділи тримають оборону і продовжують контролювати частину міста.



Карта висот навколо міста Бахмут

Оборона Бахмута стає стабільнішою. Наші війська отримують достатню кількість боєприпасів, що дозволяє краще підтримувати піхоту. Володимир Зеленський сказав: якщо існуватиме загроза оточення міста, то військове командування ухвалить обʼєктивне рішення. Річ у тім, що за містом Бахмут знаходяться висоти, за якими відбувається підготовка чергової лінії оборони. Саме тому утримати висотний кряж за Бахмутом є вкрай важливо.

Контроль якості індивідуальних засобів захисту українського виробництва

Директор Харківського заводу індивідуальних засобів захисту Юрій Федоров розповів, що договори, які були заключені з Міністерством оборони цього року, мають пункт про контроль якості. За його словами, такий пункт зумовлений низкою факторів. Зокрема, неможливістю проведення лабораторних випробувань продукції. Зараз у пришвидшеному режимі затверджуються всі зразки, які повинні відповідати всім еталонам та технічній документації Міністерства оборони. Тобто, за його словами, можна констатувати факт, що якість українських засобів індивідуального захисту значно покращилась.