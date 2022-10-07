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Росіяни активно готуються до оборони Сватового та Кремінної, - речник Східного угруповання військ Череватий

7 жовтня, 2022 п'ятниця
14:50
війна з Росією російські війська окупанти

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що росіяни стягують до Кремінної та Сватового інженерну техніку, щоб підготуватись до оборони

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"За минулу добу Збройні сили України звільнили село Глушківка у Харківській області та село Греківка в Луганській області. Зараз контрнаступальна операція на Сході України продовжується. Противник дуже посилено готує Кремінну та Сватове до оборони. Вони стягують туди цивільну та військову інженерну техніку", - розповів Череватий.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ наголосив, що українська артилерія заважає окупантам готуватись до оборони.

"Наша артилерія не дає окупантам спокою. Ми намагаємось всіма засобами завадити їм проводити роботи з підготовки Сватового та Кремінної до оборони. Артилеристи ЗСУ не дають окупантам підготуватись до ефективної оборони", - додав він.

  • 6 жовтня окупанти повідомили, що розпочали "евакуацію" соціальних і медичних установ з підконтрольних їм населених пунктів Кремінна та Сватове.

  • 7 жовтня голова Луганської ОВА повідомив про деокупацію села Греківка Луганської області.

  • 7 жовтня українські військові деокупували Макіївку Сватівського району на Луганщині

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російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Сватове
Харківщина
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