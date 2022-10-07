Росіяни активно готуються до оборони Сватового та Кремінної, - речник Східного угруповання військ Череватий
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що росіяни стягують до Кремінної та Сватового інженерну техніку, щоб підготуватись до оборони
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"За минулу добу Збройні сили України звільнили село Глушківка у Харківській області та село Греківка в Луганській області. Зараз контрнаступальна операція на Сході України продовжується. Противник дуже посилено готує Кремінну та Сватове до оборони. Вони стягують туди цивільну та військову інженерну техніку", - розповів Череватий.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ наголосив, що українська артилерія заважає окупантам готуватись до оборони.
"Наша артилерія не дає окупантам спокою. Ми намагаємось всіма засобами завадити їм проводити роботи з підготовки Сватового та Кремінної до оборони. Артилеристи ЗСУ не дають окупантам підготуватись до ефективної оборони", - додав він.
- 6 жовтня окупанти повідомили, що розпочали "евакуацію" соціальних і медичних установ з підконтрольних їм населених пунктів Кремінна та Сватове.
-
7 жовтня голова Луганської ОВА повідомив про деокупацію села Греківка Луганської області.
- 7 жовтня українські військові деокупували Макіївку Сватівського району на Луганщині
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.22
Купівля 40.22Продаж 41.04
-
EUR
Купівля 38.97Продаж 40.03
- Актуальне
- Важливе