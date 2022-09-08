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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни активно підтягують до Криму свої резерви та гелікоптерами контролюють місця компактного проживання кримських татар на півострові, - член Меджлісу Барієв
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Росіяни активно підтягують до Криму свої резерви та гелікоптерами контролюють місця компактного проживання кримських татар на півострові, - член Меджлісу Барієв

8 вересня, 2022 четвер
13:45
війна з Росією окупанти танк

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Заяви ЗСУ щодо звільнення Криму лякають росіян, але окупанти активно завозять на півострів свою військову техніку та особовий склад. Також ми маємо інформацію, що постійно літають гелікоптери переважно над містами компактного проживання кримських татар, тобто росіяни таким чином намагаються контролювати ситуацію по зібраннях людей, аби налякати та унеможливити будь-які прояви активності", - прокоментував член Меджлісу.

Ескендер Барієв зауважив, що в окупаційного керівництва та російських військовослужбовців з'являється страх, який додається ще й тим, що привозять багато поранених російських вояк як до Криму, так і потім везуть у Росію.

"На півострові продовжуються системні обшуки, затримання та переслідування кримських татар. Є випадки, коли після вибухів у Джанкойському районі були затримані шість представників кримськотатарського народу. Також 1 червня 2022 Верховний суд РФ визнав батальйон імені Номана Челебіджихана терористичною організацією, що знову ж таки стало інструментом для переслідування. За останній час багато затриманих кримських татар на адміністративному кордоні між Херсонщиною та Кримом, на території Херсонській області. Зараз за нашими даними 21 особа перебуває у СІЗО та колоніях, до дев'яти осіб вже винесені вироки", - повідомив Барієв.

  • 31 серпня розвідка повідомила, що Російська Федерація планує перекинути на територію тимчасово окупованого Криму москвичів і пітерців. Також доукомплектовувати військові частини російських збройних сил будуть 1200 строковиками.
  • Росіяни в окупованому Криму почали розміщувати військові склади та склади зброї на базі складів з вугіллям або свинофермах, щоб заплутати українське військо.
  • У тимчасово окупованому Криму у селищі Красногвардійське, 31 серпня, з 6 ранку горіла російська нафтобаза.
  • У ніч з 3 на 4 вересня у Сімферополі пролунали вибухи.
  • 7 вересня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив ракетні удари ЗСУ по авіабазах у Криму

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Крим
кримські татари
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
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