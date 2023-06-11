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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни переміщують свої найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку, що вказує на мету підриву Каховської ГЕС, - Міноборони

11 червня, 2023 неділя
12:20
Війна з Росією Ганна Маляр

За наявною в Міністерстві оборони інформацією, російські війська переміщують свої найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Мовиться, зокрема, про переміщення підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ. Також переміщують і 49 армії. Це, за словами Маляр, робить очевидною мету підриву Каховської ГЕС.

"Враховуючи власну втрату та обмеженість у резервах, тим самим розуміючи неспроможність утримати український наступ на різних напрямках, командування російських окупаційних військ вирішило звузити можливу географію активних дій ЗСУ", - написала Маляр.

Заступниця міністра оборони зауважила, що росіяни підірвали ГЕС, щоби не допустити проведення наступу ЗСУ на Херсонському напрямку та вивільнити резерви для перекидання на Запорізький і Бахмутський напрямки.

Крім того, руйнуванням ГЕС Росія намагається відволікти частину сил і ресурсів від ліквідації техногенної катастрофи. У такий спосіб противник хоче унеможливити звільнення окупованих територій лівобережної частини Херсонщини.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області, піднявся рівень води і на Дніпропетровщині, що спричинило масовий мор риб. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

9 червня СБУ оприлюднила перехоплення, яке доводить, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група РФ. А згодом стало відомо, що на Херсонщині російські окупанти вимагають гроші з волонтерів, які намагаються евакуювати місцевих жителів лівого берега.

Міністерство оборони
російська армія
Херсонщина
Ганна Маляр
екологічна катастрофа
воєнні злочини Росії
Каховська ГЕС
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