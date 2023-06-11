Росіяни переміщують свої найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку, що вказує на мету підриву Каховської ГЕС, - Міноборони

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Мовиться, зокрема, про переміщення підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ. Також переміщують і 49 армії. Це, за словами Маляр, робить очевидною мету підриву Каховської ГЕС.

"Враховуючи власну втрату та обмеженість у резервах, тим самим розуміючи неспроможність утримати український наступ на різних напрямках, командування російських окупаційних військ вирішило звузити можливу географію активних дій ЗСУ", - написала Маляр.

Заступниця міністра оборони зауважила, що росіяни підірвали ГЕС, щоби не допустити проведення наступу ЗСУ на Херсонському напрямку та вивільнити резерви для перекидання на Запорізький і Бахмутський напрямки.

Крім того, руйнуванням ГЕС Росія намагається відволікти частину сил і ресурсів від ліквідації техногенної катастрофи. У такий спосіб противник хоче унеможливити звільнення окупованих територій лівобережної частини Херсонщини.

Підрив Каховської ГЕС

9 червня СБУ оприлюднила перехоплення, яке доводить, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група РФ. А згодом стало відомо, що на Херсонщині російські окупанти вимагають гроші з волонтерів, які намагаються евакуювати місцевих жителів лівого берега.