Росіяни повірили в фейки про Залужного і думають, що в Україні відбувається переворот, - експертка РНБО Бондарчук

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"

"Пояснювати логіку Кремля в поширенні фейків про Залужного - невдячна справа. Питання скоріше не для чого вони це роблять, а для кого. Оскільки вся ця історія була від початку розрахована на українську аудиторію і, можливо, в майбутньому на західну. Проте, якщо ми говоримо про мету цієї кампанії, то вона була зовсім іншою", - пояснила Бондарчук

За її словами, в Кремлі виділили чималі кошти на дезінформаційну кампанію проти України

"Усі ми знаємо, що Путін є замовником усіх дезінформаційних кампаній. Йому на стіл принесли чергову теку зі статтею Залужного в The Economist. Після цієї статті відбулась комунікація з Офісом президента, де Головнокомандувача попросили не афішувати ситуацію на фронті. На цьому все. Усі знають, що ніякого конфлікту не існує, а це звичайна робоча ситуація, яких відбувалося дуже багато. У Путіна ж підхопили цю історію і виділити на дезінформаційну кампанію кошти. На українців їхня брехня не подіяла, проте в Росії ця історія досі живе. Росіяни вірять фейкам Кремля про Залужного й думають, що прямо зараз в Україні відбувається державний переворот", - додала вона.