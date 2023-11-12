Росіяни повірили в фейки про Залужного і думають, що в Україні відбувається переворот, - експертка РНБО Бондарчук
Керівниця департаменту збору та моніторингу інформації Центру протидії дезінформації при РНБО Аліна Бондарчук розповіла, що Кремль повністю провалив дезінформаційну кампанію проти Залужного, однак росіяни продовжують вірити в фейк про державний переворот в Україні
Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"
"Пояснювати логіку Кремля в поширенні фейків про Залужного - невдячна справа. Питання скоріше не для чого вони це роблять, а для кого. Оскільки вся ця історія була від початку розрахована на українську аудиторію і, можливо, в майбутньому на західну. Проте, якщо ми говоримо про мету цієї кампанії, то вона була зовсім іншою", - пояснила Бондарчук
За її словами, в Кремлі виділили чималі кошти на дезінформаційну кампанію проти України
"Усі ми знаємо, що Путін є замовником усіх дезінформаційних кампаній. Йому на стіл принесли чергову теку зі статтею Залужного в The Economist. Після цієї статті відбулась комунікація з Офісом президента, де Головнокомандувача попросили не афішувати ситуацію на фронті. На цьому все. Усі знають, що ніякого конфлікту не існує, а це звичайна робоча ситуація, яких відбувалося дуже багато. У Путіна ж підхопили цю історію і виділити на дезінформаційну кампанію кошти. На українців їхня брехня не подіяла, проте в Росії ця історія досі живе. Росіяни вірять фейкам Кремля про Залужного й думають, що прямо зараз в Україні відбувається державний переворот", - додала вона.
- 1 листопада на The Economist вийшла колонка Валерія Залужного, вперше від грудня 2022 року.
- Залужний зазначив, що війна РФ проти України може перейти на новий небезпечний етап, і назвав пріоритетні напрями, розвиток яких допоможе не допустити цього. Він також розповів, що потрібно для того, аби вийти з глухого кута у війні з РФ.
- Згодом президент Володимир Зеленський відреагував на статтю Залужного та заявив, що Україна не перебуває в патовій ситуації.
- Також заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в журналі The Economist, у ефірі телемарафону заявив, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті.
- У ISW проаналізували статтю Залужного про позиційну війну в Україні.
- Пізніше у статті NYT зазначили, що закиди Зеленського на адресу Залужного свідчать про розкол в українському керівництві.
- 7 листопада ворожі ресурси запустили діпфейк з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який нібито закликав до держперевороту. На початку повномасштабної війни Росія запускала подібні діпфейки з президентом України Володимиром Зеленським.
- Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк вважає, що Зеленський та Залужний повинні пояснити суспільству, що жодного розколу немає.
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