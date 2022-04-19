Росіяни розпочали наступ на Сході України ще півтора тижня тому, - Кабакаєв

Про це він повідомив в ефірі Еспресо.TV.



“Активна фаза наступальної операції РФ на Сході України триває вже півтора тижня. Вони теж намагаються зробити прорив нашої оборони на південному напрямку. Безумовно, ті спроби атакувати наші позиції будуть більш жорсткими, оскільки вони підтягли резерви. Росіяни перекинули для наступу на Сході України свої сили з Київської, Сумської та Чернігівської областей. Росіяни будуть намагатись з Ізюмського напрямку захопити Слов’янськ та Краматорськ”, - пояснив Кабакаєв



Кабакаєв наголосив, що ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій. За його словами, військовослужбовці вже два місяці знають, як діяти проти окупантів, і готові до боїв на Сході України.



“Наші військовослужбовці повністю готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій на Сході України. Якщо говорити про потреби ЗСУ, то вони просто колосальні, адже наш штат військових збільшився в кілька разів. Ми зараз не забезпечуємо ту структуру, яка була до 24 лютого. Зараз ми забезпечуємо структуру, яка створилась за лічені дні повномасштабного вторгнення РФ на територію України”, - додав Кабакаєв





Нагадаємо, 19 квітня росіяни обстріляли Мар'їнський, Очеретинський і Авдіївський напрямки, унаслідок чого загинула цивільна людина, пошкоджено кілька будинків, знеструмлено села та перебито газогін