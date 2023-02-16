Росіяни вдарили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу ракетами Х-22, - Ігнат
16 лютого російська армія вдарила по Полтавщині: загарбники влучили в нафтопереробний завод у Кременчуці ракетами Х-22, які неможливо перехопити засобами ППО
Про це поінформував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.
"Сьогодні саме Х-22 ракети, 12 було випущено з 6 літаків у Курській області. Це терористичні ракети. Це зброя, яка прирівнюється до терористичної, коли її випускають по мирних густонаселених містах", - повідомив речник, говорячи про нічну масовану атаку по Україні 16 лютого.
Юрій Ігнат додав, що маса бойової частини таких ракет - близько 950 кг, а можлива похибка у влучанні складає 600 метрів:
"Ці ракети влучили сьогодні по наших містах. Бачимо, що відбувається у Павлограді. І вибух на нафтопереробному заводі у Кременчуці. На жаль, маємо такі втрати", - резюмував він.
- Нагадаємо, ранком речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що в ніч на 16 лютого російські війська вдалися до комбінованої атаки на Україну із залученням стратегічної авіації, дронів та ракетоносіїв. Зокрема, Росія випустила по Україні вісім "калібрів".
- У ніч на 16 лютого росіяни атакували Україну ракетами: є влучання в критичну інфраструктуру Львівщини та об'єкти Дніпропетровщини й Кіровоградщини, у різних регіонах працювала ППО.
- Уночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема по об’єктах критичної інфраструктури. Ворог випустив понад 30 ракет: 12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555, 8 крилатих ракет морського базування "Калібр", 12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31, 1 протикорабельна ракета "Онікс".
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат також ствердив, тактика атак росіян на критичну інфраструктуру України дещо змінилася: РФ стала використовувати хибні цілі, аби виснажувати ППО.
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