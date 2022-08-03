Росіяни вибивали у полонених в Оленівці зізнання у "злочинах", але не змогли їх зламати і вбили, щоб приховати тортури, - розвідка
Українська розвідка встановила деякі обставини вбивства окупантами українських військовополонених у колонії в Оленівці, де утримували в тому числі захисників Маріуполя
Про це повідомляє у Telegram Головне управління розвідки Міноборони України.
За даними розвідки, допити полонених проводили слідчі "мдб днр" спільно з представниками російської приватної військової компанії Вагнера та працівниками ФСБ РФ.
"Під час допитів активно використовувалися фізичні тортури та побої. Такі заходи, у першу чергу, були спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів", - йдеться у повідомленні.
Розвідка зазначає, що окупанти намагалися вибити з полонених зізнання у нібито скоєнні злочинів щодо мирних жителів.
"Представники ФСБ планували залучити українських полонених до зйомки у проросійських репортажах. Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими "скоєних ними злочинів, звірств проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України". Допити проводилися конвеєрно на регулярній основі, проте не мали успіху. Українські полонені проявили виключну мужність та незламну силу волі", - повідомляє розвідка.
ГУР МО заявляє, що росіяни не планували обмінювати полонених, яких катували, і вбили їх, щоб приховати факти тортур.
"Російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених. За наявними даними, мінування місця утримання українських бійців було здійснено бойовиками ПВК "Вагнер" з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні", - повідомляє розвідка.
- Нагадаємо, 29 липня стало відомо про вибухи в колонії в Оленівці Донецької області, де окупанти утримували українських військовополонених.
- За даними української розвідки, теракт у колонії в Оленівці скоїли найманці з ПВК Вагнера за особистою командою їхнього керівника "повара Путіна" Євгена Пригожина.
- Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів розірвати всі зв'язки з Росією після теракту в Оленівці.
- Окупанти не допустили Червоний Хрест до колонії в Оленівці.
- Американський журналіст Крістофер Міллер оприлюднив супутникові знімки колонії в Оленівці, які свідчать про термобаричний вибух зсередини приміщення.
- Дослідник спільноти Bellingcat Александер Олівер виявив супутникові фото, що свідчать про викопані окупантами заздалегідь імовірні могили у колонії.
- Після теракту в Оленівці окупанти записали відео з чоловіком, схожим на командира 36-ї обрмп ЗСУ Волинського (Волину).
- Експерти Інституту вивчення війни (США) підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.
- Верховна Рада закликала світ визнати РФ державою-терористом через вбивство окупантами полонених у Оленівці та посилити санкції.
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