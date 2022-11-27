Росіяни випустили по Україні близько 4 тис. ракет, - Ігнат
Після початку повномасштабного вторгнення війська РФ використали проти України більш як 4 тис. ракет, не враховуючи С-300, РСЗВ і ракет типу Х-58 та Х-59
Про це під час телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
У відповідь на запитання про загальну кількість випущених по Україні ракет з 24 лютого Ігнат зазначив, що мовиться про тисячі одиниць.
Речник Повітряних сил додав, що така статистика збирається по-різному. Однак, не враховуючи таку зброю як комплекси С-300, РСЗВ і ракети типу Х-58 та Х-59, росіяни вже випустили по Україні понад 4 тис. ракет.
"Зрозуміло, що ми витратили на них (російські ракети, - ред.) дуже багато боєкомплектів. Втім, добре, що ми маємо друзів, які нам дають нам комплекси для захисту: зокрема Словаччина надала один С-300, і, відповідно, певну кількість БК до нього", - каже Ігнат.
Юрій Ігнат також зазначив, що до ракетних атак додалася й робота ударних БПЛА "Шахед" - їхнім завданням є виснажити українську ППО.
"Ці дрони розосереджують увагу, бо летять в комплексі з ракетами Х-101, "Калібрами". Інший момент - на ці БПЛА треба витрачати зенітні ракети, тому що це найефективніший засіб", - пояснив Ігнат.
- Нагадаємо, станом на 27 листопада з 24 лютого росіяни втратили в Україні 87 310 осіб загиблими, 2905 танків, 278 літаків та 261 гелікоптер.
- 27 листопада російсько-окупаційні війська скерували ракети по Кривому Рогу Дніпропетровської області, дві ракети вдарили по об’єкту транспортної інфраструктури.
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