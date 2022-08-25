Росіяни вночі обстріляли 4 райони Дніпропетровщини: зруйновано будинки, 8 постраждалих
Через нічні ворожі обстріли в чотирьох населених пунктах Дніпропетровщини постраждали люди та зруйновано будинки
Про це 25 серпня повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Під обстріли потрапили Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський райони.
По Синельниківському району було завдано 4 удари після опівночі. У Великомихайлівці зруйновано чотири будинки. Восьмеро людей постраждало. Серед них – троє дітей.
Нікопольський район тричі обстріляли з "градів" і важкої артилерії. У сам Нікополь та Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Жертв немає.
У Криворізькому району вдарили "смерчами" та "ураганами" по Апостолівській та Широківській громадах. Також постраждало село Кошове: у ньому немає світла. У район Кривого Рогу прилетіло кілька реактивних снадрядів. Зруйновані домівки. Люди неушкоджені.
Над Дніпровським районом сили ППО збили ворожу ракету.
Нині також тривають пошуково-рятувальні роботи в селищі Чаплине. Внаслідок удару загинуло більше, ніж 20 людей. Серед них – два хлопчики віком 6 та 11 років.
- 24 серпня Володимир Зеленський повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Щонайменше 22 загинули.
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