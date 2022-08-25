Про це 25 серпня повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Під обстріли потрапили Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський райони.

По Синельниківському району було завдано 4 удари після опівночі. У Великомихайлівці зруйновано чотири будинки. Восьмеро людей постраждало. Серед них – троє дітей.

Нікопольський район тричі обстріляли з "градів" і важкої артилерії. У сам Нікополь та Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Жертв немає.

У Криворізькому району вдарили "смерчами" та "ураганами" по Апостолівській та Широківській громадах. Також постраждало село Кошове: у ньому немає світла. У район Кривого Рогу прилетіло кілька реактивних снадрядів. Зруйновані домівки. Люди неушкоджені.

Над Дніпровським районом сили ППО збили ворожу ракету.

Нині також тривають пошуково-рятувальні роботи в селищі Чаплине. Внаслідок удару загинуло більше, ніж 20 людей. Серед них – два хлопчики віком 6 та 11 років.

24 серпня Володимир Зеленський повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Щонайменше 22 загинули.