Росіяни забрали прапори Польщі з меморіалу на місці розстрілів у Катині

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Меморіальні комплекси перебувають під керівництвом московського Музею сучасної Росії. Директор музею Ірина Великанова заявила, що рішення прибрати польські прапори зумовлене політичною ситуацією.

"Два прапори – російський та польський – були символом дружби між нашими країнами. Те, що відбувається сьогодні, до дружби не має жодного відношення. Польща зайняла відверто ворожу політику щодо РФ. За таких умов розміщення державної символіки Республіки Польща на території меморіалів є недоречним", – заявила Великанова. Вона також мотивувала рішення тим, що статут музею не зобов'язує розміщувати на меморіалах прапори будь-яких держав, а наявність там польського стягу "була лише жестом доброї волі з боку музею".

Великонову підтримав також мер Смоленська Андрій Борисов.

"Не може бути прапорів Польщі на російських меморіалах! А після відвертих антиросійських заяв польських політиків – тим паче. Вважаю, що Міністерство культури РФ ухвалило єдине правильне рішення – забрати прапор Польщі. Катинь – це Російський меморіал, це російська історія", – написав Борисов у соцмережах.

На початку Другої світової війни в Катинському лісі під Смоленськом військами НКВС було розстріляно понад 20 000 осіб. Більшість їх становили польські солдати та офіцери, захоплені в полон під час нападу Червоної армії на Польщу в 1939 році. У 2012 році Європейський суд з прав людини кваліфікував катинські розстріли як військовий злочин.