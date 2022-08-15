Про це інформує міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

Рашисти захопили Енергодарське відділення Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

"Сьогодні стало відомо, що військові РФ захопили Енергодарське відділення "ВП Василівський відділ "ДУ Запорізький ОЦ КПХ МОЗ" (лабораторний центр), штат якого - 33 особи", - написав Орлов.

Повідомляється, що працівники відмовилися співпрацювати з рашистами.

"Окупанти продовжують захоплювати в Енергодарі об'єкти та підприємства, встановлювати там свої порядки і чинити тиск на працівників", - додав міський голова.

Нагадаємо, вибух на Запорізькій атомній електростанції може покрити весь європейський континент радіоактивними елементами.

12 серпня представник Росії в ООН Небензя виступив проти демілітаризації Запорізької АЕС. А нещодавно в раді безпеки РФ взагалі заявили, що повернення ЗАЕС під контроль України неможливе.

Водночас високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтримав заклики щодо створення довкола Запорізької атомної електростанції демілітаризованої зони.

13 серпня мер Енергодара попередив про чергові провокації окупантів і просить людей не виходити на вулиці.

На Запоріжжі росіяни 14 серпня обстріляли окупований Енергодар із передмістя, загинув майстер цеху з АЕС, двох людей поранено.

15 серпня Енергоатом інформував, що на ЗАЕС пошкоджено розподільчий пристрій, станція працює з ризиком порушень радіаційної безпеки.

Сьогодні депутати Верховної Ради України звернулася до міжнародної спільноти з закликом засудити акт ядерного тероризму РФ на тимчасово окупованій ЗАЕС.

15 серпня, близько четвертої години дня у тимчасово окупованому Енергодарі пролунали вибухи.

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