Росіяни запровадять центри військово-спортивної підготовки дітей, де вчитимуть їх керувати безпілотниками
На Луганщині та Донеччині військові РФ створять центри військово-спортивної підготовки для дітей: їх хочуть навчити користуватися зброєю та безпілотниками
Про це інформувала Луганська ОВА в телеграмі.
Зазначається, що росіяни прагнуть створити центри військово-спортивної підготовки для дітей. Програму хочуть спершу запровадити на тимчасово окупованій території Донеччини та Луганщини, а також у Бурятії, Калмикії та Чечні.
"Для дітей від 14 до 18 років росіяни створять центри патріотичного виховання та військово-спортивної підготовки.
До програми планують включити вогневу та інженерну підготовку, керування безпілотниками тощо", - мовиться в тексті повідомлення.
- Нагадаємо, на початку грудня окупаційні війська на Луганщині обшукували заклади освіти: росіяни прагнуть знайти та знищити українські книжки й матеріали. Зокрема ті, що містять символіку держави.
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