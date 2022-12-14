Про це інформувала Луганська ОВА в телеграмі.

Зазначається, що росіяни прагнуть створити центри військово-спортивної підготовки для дітей. Програму хочуть спершу запровадити на тимчасово окупованій території Донеччини та Луганщини, а також у Бурятії, Калмикії та Чечні.

"Для дітей від 14 до 18 років росіяни створять центри патріотичного виховання та військово-спортивної підготовки.

До програми планують включити вогневу та інженерну підготовку, керування безпілотниками тощо", - мовиться в тексті повідомлення.

Нагадаємо, на початку грудня окупаційні війська на Луганщині обшукували заклади освіти: росіяни прагнуть знайти та знищити українські книжки й матеріали. Зокрема ті, що містять символіку держави.

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