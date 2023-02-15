Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Аеростати - це штатний засіб у розпорядженні російських військових ще з часів холодної війни. Такий засіб використовували ще діди цих окупантів, які зараз воюють проти нас. На жаль, ці аеростати можуть нести не тільки радіолокаційні відбивачі, вони мають ще можливість нести або розвідувальну апаратуру, або малі агітаційні авіабомби", - зауважив Киричевський.

Військовий експерт також додав, що росіяни намагаються з'ясувати, чи можна повітряні кулі використовувати для атак на цивільні та військові об'єкти

"Агітаційна авіабомба має скидати листівки, але росіяни можуть прикріпити туди якусь малу авіабомбу. Коли росіяни зрозуміли, що їхні крилаті ракети безсилі проти нашої ППО, вони намагалися знизити поріг, застосовуючи "шахеди". Наші зенітники вже навчилися збивати "шахеди" й тепер росіяни намагаються випробовувати нас цими аеростатами на міцність та промацати, чи можна буде такі повітряні кульки застосовувати для атак або на цивільні, або на військові об'єкти",- пояснив Киричевський.

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