"Російські окупанти перетворили ЗАЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь континент", - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що російська армія зробила із Запорізької атомної електростанції військову базу і це може загрожувати цілому континенту
Про це повідомив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у твіттері.
"Протягом десятиліть ядерна безпека залишалася пріоритетом України, особливо з огляду на наше трагічне минуле. Російські окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь континент. Російські військові повинні піти геть із території ЗАЕС, бо їм там нема чого робити!", - пише Кулеба.
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