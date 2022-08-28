Про це повідомив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у твіттері.

"Протягом десятиліть ядерна безпека залишалася пріоритетом України, особливо з огляду на наше трагічне минуле. Російські окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь континент. Російські військові повинні піти геть із території ЗАЕС, бо їм там нема чого робити!", - пише Кулеба.

22 серпня внаслідок обстрілів російських загарбників у тимчасово окупованому місті Енергодар загинув працівник Запорізької атомної електростанції

25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист. 26 серпня один із зупинених енергоблоків Запорізької АЕС під’єднали до енергомережі

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) планує домовитися та відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня.

26 серпня очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Росія має забезпечити безперешкодний ремонт ліній електропередачі та повне підключення Запорізької АЕС до української енергомережі.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення, де підняв тему ЗАЕС і заявив, що ситуація продовжує бути дуже ризикованою.

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