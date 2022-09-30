Про це повідомляє пресслужба уряду Канади.

У заяві підкреслюється, що ані те, що російська пропаганда називає "референдумами", ані рішення російського парламенту про анексію українських областей не вплинуть на позицію Канади: "Територія України залишиться територією України".

Повідомляється, що з метою посилення тиску на російський режим, Канада запроваджує заходи проти 43 російських олігархів, фінансових еліт, членів їхніх родин, "керівного органу Херсона", а також 35 "високопосадовців" у Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі.

Читайте також: Канада допоможе з відбудовою української залізничної інфраструктури

"Ці особи та організації є співучасниками відчайдушної спроби Путіна підірвати принципи державного суверенітету та розділяють відповідальність за безглузде кровопролиття, що триває по всій Україні", – вважають в канадському уряді.

Також Канада розширює санкції, запроваджені проти так званих "ЛДНР" щодо заборони певних торговельних операцій, на окуповані Росією райони Херсонської та Запорізької областей.

За інформацією канадського уряду, з початку війни Росії проти України у 2014 році, Канада запровадила санкції проти понад 1800 фізичних та юридичних осіб, а з 24 лютого 2022-го – проти ще понад 1400 фізичних та юридичних осіб з Росії, України та Білорусі.

26 вересня Велика Британія запровадила санкції проти організаторів псевдореферендумів РФ на тимчасово окупованих територіях України.

В ISW заявили, що відразу після "референдумів" може відбутися анексія окупованих територій.

Палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових референдумів, які Росія проводила на тимчасово окупованих українських територіях.

27 вересня російські загарбники оголосили результати псевдореферендумів.

28 вересня прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив про нові санкції проти Росії, які буде запроваджено до осіб та організацій причетних до проведення псевдореферендуму на окупованих територіях України.

30 вересня очільник Росії підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей. "Документи" Путін підписав із ватажками терористичних угруповань "ДНР" Денисом Пушиліним, терористичної "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також з "главами" російських окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей, колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо.

Пізніше, 30 вересня, США запровадили санкції проти Росії за анексію українських територій. До переліку увійшли всі члени російського парламенту, а також родини російських високопосадовців

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb