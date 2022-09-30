Російські олігархи, члени їхніх родин, колаборанти: Канада запроваджує додаткові санкції проти РФ у відповідь на спробу анексії територій України
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі в п’ятницю, 30 вересня, оголосила про запровадження додаткових санкцій у зв'язку зі спробою анексії Росією територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України
Про це повідомляє пресслужба уряду Канади.
У заяві підкреслюється, що ані те, що російська пропаганда називає "референдумами", ані рішення російського парламенту про анексію українських областей не вплинуть на позицію Канади: "Територія України залишиться територією України".
Повідомляється, що з метою посилення тиску на російський режим, Канада запроваджує заходи проти 43 російських олігархів, фінансових еліт, членів їхніх родин, "керівного органу Херсона", а також 35 "високопосадовців" у Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі.
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"Ці особи та організації є співучасниками відчайдушної спроби Путіна підірвати принципи державного суверенітету та розділяють відповідальність за безглузде кровопролиття, що триває по всій Україні", – вважають в канадському уряді.
Також Канада розширює санкції, запроваджені проти так званих "ЛДНР" щодо заборони певних торговельних операцій, на окуповані Росією райони Херсонської та Запорізької областей.
За інформацією канадського уряду, з початку війни Росії проти України у 2014 році, Канада запровадила санкції проти понад 1800 фізичних та юридичних осіб, а з 24 лютого 2022-го – проти ще понад 1400 фізичних та юридичних осіб з Росії, України та Білорусі.
- 26 вересня Велика Британія запровадила санкції проти організаторів псевдореферендумів РФ на тимчасово окупованих територіях України.
- В ISW заявили, що відразу після "референдумів" може відбутися анексія окупованих територій.
- Палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових референдумів, які Росія проводила на тимчасово окупованих українських територіях.
- 27 вересня російські загарбники оголосили результати псевдореферендумів.
- 28 вересня прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив про нові санкції проти Росії, які буде запроваджено до осіб та організацій причетних до проведення псевдореферендуму на окупованих територіях України.
- 30 вересня очільник Росії підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей. "Документи" Путін підписав із ватажками терористичних угруповань "ДНР" Денисом Пушиліним, терористичної "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також з "главами" російських окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей, колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо.
- Пізніше, 30 вересня, США запровадили санкції проти Росії за анексію українських територій. До переліку увійшли всі члени російського парламенту, а також родини російських високопосадовців
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