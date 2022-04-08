Російські війська обстріляли будинок у Лисичанську, загинула жінка, – голова ОВА

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Протягом дня російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Щедрищевому, Кремінній, Тошківці та Лисичанську.



"У Лисичанську загорілися приватний житловий будинок, літня кухня та господарча споруда. Рятувальники ліквідували пожежу та під уламками знайшли жінку без ознак життя. У Сєвєродонецьку вкотре російські нелюди обстріляли багатоповерхівки - горіли квартири та склади. В Щедрищевому палало одразу декілька житлових будинків. У Кремінній протягом дня рятувальники боролися із полум’ям в житлових будинках та гаражах", – розповів Гайдай.

Керівник Лисичанської міської ВЦА Олександр Заїка повідомив, що в Лисичанську залишилось близько 30 % населення від стотисячного міста.