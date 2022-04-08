Російські війська обстріляли будинок у Лисичанську, загинула жінка, – голова ОВА
У Лисичанську Луганської області окупанти обстріляли будинок. Під завалами рятувальники знайшли жінку без ознак життя
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Протягом дня російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Щедрищевому, Кремінній, Тошківці та Лисичанську.
"У Лисичанську загорілися приватний житловий будинок, літня кухня та господарча споруда. Рятувальники ліквідували пожежу та під уламками знайшли жінку без ознак життя. У Сєвєродонецьку вкотре російські нелюди обстріляли багатоповерхівки - горіли квартири та склади. В Щедрищевому палало одразу декілька житлових будинків. У Кремінній протягом дня рятувальники боролися із полум’ям в житлових будинках та гаражах", – розповів Гайдай.
- Керівник Лисичанської міської ВЦА Олександр Заїка повідомив, що в Лисичанську залишилось близько 30 % населення від стотисячного міста.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.62
- Актуальне
- Важливе