Російських командирів не хвилюють життя росіян, - Зеленський

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

"Ще раз хочу сказати для росіян російською. Оголошену Росією злочинну мобілізацію не випадково відразу назвали самими ж громадянами Росії могилізацією. Російських командирів не хвилюють життя росіян - їм просто потрібно заповнити порожні місця, що залишилися після вбитих, поранених, російських солдатів, які втекли або полонені", - сказав він.

Окрім цього, Зеленський зазначив, що владі РФ не важливо, ким будуть заповнюватися лави в армії, тому не взяти повістку краще, ніж загинути військовим злочинцем.

"Ким заповнюватимуться ці місця, вашу владу не хвилює. Хоч молодими айтішниками, які взагалі не служили, хоч пенсіонерами, котрі служили хіба що в радянській армії. Вам настав ключовий момент: саме зараз вирішується, чи закінчиться ваше життя. Не взяти повістку краще, ніж загинути на чужій землі військовим злочинцем. Втекти від злочинної мобілізації краще, ніж бути скаліченим і потім відповідати перед судом за участь в агресивній війні. Здатись в український полон краще, ніж загинути під ударами нашої зброї", - наголосив Володимир Зеленський.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації. Пізніше на сайті Кремля з'явився відповідний указ.

Після оголошення часткової мобілізації у РФ громадянам, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.

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