Російським солдатам роздали українську військову форму: у ЦНС припустили ймовірність провокацій на території РФ
Російські військові, які дислокуються у Брянській і Курській областях РФ, отримали форму ЗСУ. З огляду на це можливі провокації на території країни-агресорки
Про це повідомив Центр нацспротиву.
Так, місцеві жителі, які співпрацюють з українським підпіллям, розповіли, що окупантам роздали українську військову форму й, можливо, "росіяни готують провокацію під чужим прапором задля мобілізації свого суспільства".
Можливо, росіяни також хочуть ввести в оману світове суспільство, аби відвернути увагу від злочинів РФ.
"Не виключені терористичні акти на території РФ або імітація захоплення заручників", - ідеться в повідомленні ЦНС.
- В Одесі заявили про посилення заходів безпеки 2 та 9 травня, очікують провокацій з боку РФ.
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