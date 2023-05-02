Про це повідомив Центр нацспротиву.

Так, місцеві жителі, які співпрацюють з українським підпіллям, розповіли, що окупантам роздали українську військову форму й, можливо, "росіяни готують провокацію під чужим прапором задля мобілізації свого суспільства".

Можливо, росіяни також хочуть ввести в оману світове суспільство, аби відвернути увагу від злочинів РФ.

"Не виключені терористичні акти на території РФ або імітація захоплення заручників", - ідеться в повідомленні ЦНС.