Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Як йдеться у повідомленні, політики опозиційного "Християнсько-демократичного союзу" приєдналися до закликів обмежити видачу віз громадянам Росії у зв’язку з агресивною війною Росії проти України.

"Туристичні візи для росіян потрібно призупинити. Місцями для туристичних поїздок росіян більше не можуть бути Париж і Порто, а хіба Пхеньян та Пекін… Це про те, щоб дати чіткий сигнал населенню РФ", - заявила в коментарі "Bild" заступниця лідера ХДС Андреа Ліндхольц.

Опозиційний політик Денніс Радтке вважає неприпустимим те, що росіяни можуть спокійно відпочивати у Європі, ніби нічого не відбувається.

"Він зауважив, що Німеччина та значна частина Європи зараз немов "засинають" щодо питання нових санкцій та постачання зброї, а якщо ставити за мету зупинити Путіна, потрібно не послаблювати тиск і серед наступних санкцій запровадити заборону на видачу туристичних віз росіянам", - пише "Європейська правда".

14 серпня у Польщі повідомили, що працюють над концепцією, яка дозволить відмовляти росіянам у видачі віз.

16 серпня МЗС Фінляндії виступило за різке скорочення віз росіянам.

17 серпня глава МЗС Данії Єппе Кофод висловив сподівання, що ЄС ухвалить спільне рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам.

Естонія з 18 серпня закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.

19 серпня Кіпр та Греція виступили проти заборони на видачу російських туристичних віз й об'єднуються на підтримку Німеччини.

Того ж дня міністр закордонних справ Литви закликав країни Європейського Союзу анулювати довгострокові багаторазові шенгенські візи, видані громадянам РФ і Білорусі.

У Чехії підтримали ідею припинення видачі віз росіянам країнами ЄС.

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