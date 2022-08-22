"Російським туристам місце хіба що у Пхеньяні та Пекіні": німецький опозиційний ХДС підтримав обмеження віз для росіян
У Німеччині члени опозиційного "Християнсько-демократичного союзу" приєдналися до закликів обмежити видачу віз громадянам Росії у зв’язку з агресивною війною Росії проти України
Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".
Як йдеться у повідомленні, політики опозиційного "Християнсько-демократичного союзу" приєдналися до закликів обмежити видачу віз громадянам Росії у зв’язку з агресивною війною Росії проти України.
"Туристичні візи для росіян потрібно призупинити. Місцями для туристичних поїздок росіян більше не можуть бути Париж і Порто, а хіба Пхеньян та Пекін… Це про те, щоб дати чіткий сигнал населенню РФ", - заявила в коментарі "Bild" заступниця лідера ХДС Андреа Ліндхольц.
Опозиційний політик Денніс Радтке вважає неприпустимим те, що росіяни можуть спокійно відпочивати у Європі, ніби нічого не відбувається.
"Він зауважив, що Німеччина та значна частина Європи зараз немов "засинають" щодо питання нових санкцій та постачання зброї, а якщо ставити за мету зупинити Путіна, потрібно не послаблювати тиск і серед наступних санкцій запровадити заборону на видачу туристичних віз росіянам", - пише "Європейська правда".
- 14 серпня у Польщі повідомили, що працюють над концепцією, яка дозволить відмовляти росіянам у видачі віз.
- 16 серпня МЗС Фінляндії виступило за різке скорочення віз росіянам.
- 17 серпня глава МЗС Данії Єппе Кофод висловив сподівання, що ЄС ухвалить спільне рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам.
- Естонія з 18 серпня закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.
- 19 серпня Кіпр та Греція виступили проти заборони на видачу російських туристичних віз й об'єднуються на підтримку Німеччини.
- Того ж дня міністр закордонних справ Литви закликав країни Європейського Союзу анулювати довгострокові багаторазові шенгенські візи, видані громадянам РФ і Білорусі.
- У Чехії підтримали ідею припинення видачі віз росіянам країнами ЄС.
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