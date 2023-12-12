"Розхитують росіяни та вороги України": Умєров відповів на запитання про можливу відставку Залужного

Про це Умєров розповів на брифінгу, повідомляє кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

За словами міністра оборони, наразі питання щодо кадрових змін у керівництві Збройних Сил не актуальне.

Умєров наголосив, що у військовому керівництві завжди є перехідні речі. Та нагадав, що він теж не перший міністр оборони. У разі виникнення такої потреби - українців повідомлять. А питання щодо керівництва Збройних Сил розхитують росіяни та вороги України.

Фото: Дмитро Дідора

"Я п'ятий міністр на цій посаді, напевно. Головком - я не знаю, який він був. Тобто всі змінюються, усі абсолютно змінюються. Все, що треба для перемоги, ми будемо робити, але на сьогодні такого питання (щодо відставки керівництва ЗСУ, - ред.) немає", - підкреслив Умєров.

Він додав, що у вівторок, 12 грудня, разом із Залужним відвідав позиції на сході та зустрівся із командувачем Сухопутних військ Олександром Сирським.

"Ми сьогодні були разом із головкомом - вітали командувача Сухопутних військ. Я завжди жартую з цього питання з Валерієм Федоровичем, кажу: "Хто цього разу тебе звільняє?" - розповів Умєров.

Чому з'явилися розмови про відставку Залужного

Заступниця голови комітету Верховної Ради з нацбезпеки Мар'яна Безугла звинуватила Валерія Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" Ставці та комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.

У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових".

Секретар комітету ВР з нацбезпеки й оборони, народний депутат Роман Костенко заперечив, що Валерій Залужний мав подавати план комітету.

Депутат фракції "Слуга Народу" Ігор Кривошеєв повідомив, що зареєстрував постанову щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки.

Сама Безугла заявила, що не вважає помилкою свої критичні пости на адресу Генштабу ЗСУ.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що заяви Безуглої про необхідність звільнення Залужного – її особиста думка та не є позицією ОП чи президента України Володимира Зеленського.