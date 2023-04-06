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Розмови з Сі будуть жорсткими: Китай не зможе протистояти цивілізованому світу, - дипломат Огризко

6 квітня, 2023 четвер
17:00
війна з Росією Сі Цзіньпін

Міністр закордонних справ України 2007-2009 рр. дипломат Володимир Огризко вважає, що Росія вичерпує свій потенціал. Ще трошки, й ситуація набуде зовсім іншого характеру

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Відбувається візит Макрона до Китаю. Дипломатична завіса ховає те, що найближчими днями у Сі Цзіньпіня будуть складні переговори. Розмови будуть жорсткими й прямими. Ситуація виходить на фінішну пряму, маю на увазі російську агресію в Україні. Тому, що всім зрозуміло, що Росія вичерпує свій потенціал. Ще трошки, й ситуація набуде зовсім іншого характеру. У Китаю є дві можливості, або жорстко сказати Путіну: Закінчуй цю авантюру й у тебе ще, можливо, залишаться якісь шанси. Або Китаю з Заходу можуть зробити, як кажуть в Одесі, нерви, - підкреслив Огризко.

Міністр закордонних справ України 2007-2009 рр. дипломат також додав, що, якщо ці нерви будуть коштувати Китаю розриву економічних зв'язків із Західною Європою й Америкою, то для китайців ситуація буде складна й погана.

"За дипломатичними формулами буде йти мова про прямі й зрозумілі речі. Китай з Росією не зможе протистояти всьому цивілізованому світу. Зараз цивілізований світ об'єднався й чітко говорить про те, хто є ворогом. Грати з напівживою Росією буде складним завданням для Китаю", - підкреслив Огризко.

  • Лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Франції Макроном закликав якнайшвидше розпочати мирні переговори щодо України. Макрон сподівається, що його китайський колега здатен вплинути на РФ, аби та завершила війну.
  • Кремль вважає, що Китай нічим не може допомогти у ситуації з Україною. Росія має намір продовжувати збройну агресію
  • Президент Франції Емманюель Макрон вважає неприпустимим розміщення ядерної зброї поза межами країн, які нею володіють. РФ має дотримуватись міжнародних зобов'язань






 

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