Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Відбувається візит Макрона до Китаю. Дипломатична завіса ховає те, що найближчими днями у Сі Цзіньпіня будуть складні переговори. Розмови будуть жорсткими й прямими. Ситуація виходить на фінішну пряму, маю на увазі російську агресію в Україні. Тому, що всім зрозуміло, що Росія вичерпує свій потенціал. Ще трошки, й ситуація набуде зовсім іншого характеру. У Китаю є дві можливості, або жорстко сказати Путіну: Закінчуй цю авантюру й у тебе ще, можливо, залишаться якісь шанси. Або Китаю з Заходу можуть зробити, як кажуть в Одесі, нерви, - підкреслив Огризко.

Міністр закордонних справ України 2007-2009 рр. дипломат також додав, що, якщо ці нерви будуть коштувати Китаю розриву економічних зв'язків із Західною Європою й Америкою, то для китайців ситуація буде складна й погана.

"За дипломатичними формулами буде йти мова про прямі й зрозумілі речі. Китай з Росією не зможе протистояти всьому цивілізованому світу. Зараз цивілізований світ об'єднався й чітко говорить про те, хто є ворогом. Грати з напівживою Росією буде складним завданням для Китаю", - підкреслив Огризко.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Франції Макроном закликав якнайшвидше розпочати мирні переговори щодо України. Макрон сподівається, що його китайський колега здатен вплинути на РФ, аби та завершила війну.

Кремль вважає, що Китай нічим не може допомогти у ситуації з Україною. Росія має намір продовжувати збройну агресію

Президент Франції Емманюель Макрон вважає неприпустимим розміщення ядерної зброї поза межами країн, які нею володіють. РФ має дотримуватись міжнародних зобов'язань











