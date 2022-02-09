Розстріл у Дніпрі: комісія МВС виявила позастатутні відносини та порушення доступу до зброї у військовій частині, де служив Рябчук

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

За його словами, у військовій частині провели анкетування особового складу. Вже до початку детального аналізу анкет комісія виявила факти позастатутних відносин - і ці матеріали будуть направлені до Держбюро розслідувань.

Єнін наголосив, що позастатутні відносини не свідчать про мотиви розстрілу.

"Мотиви досі невідомі нам, їх з’ясовуватиме ДБР у рамках досудового розслідування. Завдання службового розслідування, що проводить МВС, - з’ясувати морально-психологічний клімат в колективі, перевірити процеси добору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби тощо", - сказав він.

Також комісія виявила порушення порядку та організації несення служби.

"Виявлено порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії. Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала б бути належно замкнута", - зазначив він.

За словами Єніна, також викликає запитання якість інструктажу перед вступом до наряду і нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців, зокрема в аптечці була відсутня низка медикаментів.

Він також повідомив, що госпіталізовані військові одужують, частину з них виписали з реанімації.

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