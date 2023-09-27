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Румунія планує придбати 32 винищувачі F-35 за $6,5 млрд

27 вересня, 2023 середа
06:59
Світ F-35

Вища рада оборони Румунії прийняла рішення купити 32 новітні американські винищувачі F-35 від компанії Lockheed Martin за 6,5 млрд доларів

Про це інформує Reuters.

Європейський Союз і член НАТО збільшили витрати на оборону до 2,5% ВВП цього року з 2% через агресію Росії в Україну. А Румунія має 650-кілометровий кордон з нашою країною, де війна наближається до її території, адже РФ атакує українські порти по Дунаю.

Закупівля F-35 отримала схвалення вищої ради оборони Румунії (CSAT) у квітні, і міністерство просить парламент дати згоду на початок процесу закупівлі цього року. Угода передбачає не лише 32 літаки, а й послуги з технічного обслуговування та підготовки, авіасимулятори та зброю, а також можливість для Румунії докупити ще 16 винищувачів F-35 у майбутньому.

Очікується, що остаточні контракти будуть підписані не раніше наступного року. Міністр оборони Анхель Тілвар сказав цього року, що перші літаки будуть доставлені не раніше 2030 року.

Наслідки російських обстрілів для Румунії

У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.

Натомість у МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози їхній національній території чи територіальним водам. А 5 вересня очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.  

OSINT-аналітики встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл. 

Уже 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника. Румунія повідомила НАТО про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. Альянс висловив підтримку й заявив, що слідкує за розвитком подій.

12 вересня стало відомо, що міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, що розташоване неподалік українського Ізмаїла. Натомість очільник уряду країни Марчел Чолаку заявив, що причин для занепокоєння немає, й закликав заспокоїти населення.

Згодом МЗС Румунії висловило "рішучий протест" Росії через потрапляння уламків дронів на територію країни, також там викликали посла РФ та провели консультації з НАТО. 

Заступник начальника штабу оборони Румунії Георгіца Влад заявив, що армія країни готова за необхідності збивати російські дрони.

Через удари РФ по Ізмаїльському району Одещини, що межує з Румунією, припиняв роботу пункт пропуску "Орлівка". На момент атаки там був автобус із дітьми.  

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