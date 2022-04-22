"Русскій воєнний корабль...ВСЬО!": Укрпошта у травні презентує нові марки й купони про війну

Про це йдеться в телеграм-каналі Укрпошти.



"Історія українського героїзму твориться у нас на очах. І ми її хочемо зафіксувати у поштових марках. Тому у травні запрезентуємо новий філателістичний витвір як продовження попереднього випуску. Наступний аркуш матиме логічну назву - "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!"" - зазначили в поштовому сервісі.



Буде випущено марки з подвигом ЗСУ та купони із зображенням першої марки "Русскій воєнний корабль, іді нах*й!". Загальний наклад становитиме 5 млн примірників із внутрішнім і міжнародним номіналами.



"Робитимемо все можливе, щоб їх вистачило усім охочим й історичні марки попри ажіотаж викликали тільки гордість за власну країну та її героїв", - зауважили в Укрпошті.

Нагадаємо, 12 квітня Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".

20 квітня Укрпошта припинила продаж марок "Русский военный корабль, иди нах*й!" у відділеннях, але 100 тис. марок можна буде придбати в інтернет-магазині.

Укрпошта анонсувала випуск ще однієї воєнної марки.

22 квітня Укрпошта відкрила продаж в інтернеті марки "Русский военный корабль, иди нах*й!", однак через високий попит і хакерську атаку виникли проблеми з роботою сайту.

Марку Укрпошти з російським кораблем продали на благодійному аукціоні за 5 млн грн, кошти спрямують на допомогу ЗСУ.

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