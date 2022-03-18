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Санкції Заходу до Білорусі повинні бути максимально жорстокими, - білоруський дипломат
Лукашенко виграє в даній ситуації і отримує прибутки. Білорусь може стати офшором для російського ринку. Санкції для Білорусі повинні бути аналогічні російським по рівні жорстокості
Павло Латушко, політик, дипломат (Білорусь) в етері телеканалу Еспресо.TV. висловив думку з приводу щодо необхідності жорстких санкцій зі сторону Заходу до Білорусі."Я раніше говорив, що Лукашенко є корисним ідіотом для путіна. Він фактично знаходився у прямому управлінні кремля і виконував всі доручення, які давав йому кремль і особисто путін. Зараз ситуація змінилася, сьогодні Лукашенко виграє в цій ситуації і отримує профіті. Перше, що йому вдалося отримати від путіна ціну на газ 120 доларів, понизити вартість ціни на нафту для перероблення на білоруських підприємствах, відкрити для білоруських товарів ринок Росії, перенести виплати боргових обов'язків російської федерації на цей рік – все це оплата за вірність та відданість путіну", - сказав він.
Дипломат зазначив: "З іншого боку, ми бачимо помилку Заходу, яку він припустив у 2020 та 2021 роках й він знову не застосовує до Лукашенка максимально жорстокі санкції аналогічні тим, які затверджені до росії. Це дає можливість створення офшору у вигляді Білорусі для товарів на російському ринку. До прикладу, Apple телефони не можливо купити у росії, а в Білорусі можливо. Тобто від дрібних продажів до фінансових операцій можливо буде робити через Білорусь"
Латушко підкреслює, що важливо наполягати і ставити подібні умови щодо санкцій для Білорусі.
- Головний економіст Світового банку Кармен Рейнхарт в інтерв’ю Reuters 10 березня заявив,що Росія та Білорусь перебувають на межі дефолту.
- ЄС 9 березня запровадив санкції проти ще 160 росіян і відключив від SWIFT три білоруські банки
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