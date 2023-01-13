СБУ затримала колишнього охоронця російської катівні в Херсоні
Служба безпеки України затримала колишнього охоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона
Про це пресцентр СБУ повідомив у п’ятницю у facebook, 13 січня.
Стало відомо, що охоронцем виявився колишній працівник місцевої виправної установи, який після захоплення українського міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками.
Зазначається також, що за співпрацю йому запропонували "посаду" у лавах створеної агресором "исправительной колонии".
Зловмисник погодився на "пропозицію" і добровільно написав "заяву" на вступ до окупаційного органу.
"Там його призначили до складу підрозділу охорони режимного об’єкта РФ, до якого рашисти незаконно ув’язнювали репресованих місцевих жителів. Більшість з потерпілих були учасниками руху опору. У застінках окупанти катували українських громадян і намагалися "вибити" з них згоду на співпрацю з ворогом", – йдеться в повідомленні СБУ.
Встановлено зокрема, що колаборант допомагав агресору охороняти "камери" та "периметр" російської катівні.
Під час звільнення Херсона зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя.
Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу Україну (колабораційна діяльність).
Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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