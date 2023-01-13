СБУ затримала колишнього охоронця російської катівні в Херсоні

Про це пресцентр СБУ повідомив у п’ятницю у facebook, 13 січня.

Стало відомо, що охоронцем виявився колишній працівник місцевої виправної установи, який після захоплення українського міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Зазначається також, що за співпрацю йому запропонували "посаду" у лавах створеної агресором "исправительной колонии".

Зловмисник погодився на "пропозицію" і добровільно написав "заяву" на вступ до окупаційного органу.

"Там його призначили до складу підрозділу охорони режимного об’єкта РФ, до якого рашисти незаконно ув’язнювали репресованих місцевих жителів. Більшість з потерпілих були учасниками руху опору. У застінках окупанти катували українських громадян і намагалися "вибити" з них згоду на співпрацю з ворогом", – йдеться в повідомленні СБУ.

Встановлено зокрема, що колаборант допомагав агресору охороняти "камери" та "периметр" російської катівні.

Під час звільнення Херсона зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя.

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу Україну (колабораційна діяльність).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

12 січня Служба безпеки України повідомила про підозру Адаму Делімханову, депутатові держдуми РФ, який брав участь у захопленні Маріуполя.

13 січня стало відомо, що СБУ тренувалася затримувати ворожу ДРГ на енергооб'єкті поблизу кордону з Білоруссю.

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