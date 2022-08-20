Ще один бій за Україну: Кличко емоційно звернувся до Усика перед боєм з Джошуа
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Віталій Кличко назвав боксерський поєдинок Олександра Усика проти Ентоні Джошуа ще одним боєм за Україну
Записаний у тренувальному залі ролик Кличко виклав у twitter.
"Друзі, cьогодні відбудеться ще один бій за Україну. Нехай це і спортивний поєдинок, але для нас важливі сьогодні перемоги у всьому. Олександр Усик з українським прапором вийде у Саудівській Аравії на бій-реванш з Ентоні Джошуа. Мільйони людей у всьому світі побачать перемогу України. Сашко ми віримо в тебе, тримаємо кулаки, перемога буде за нами", - сказав Кличко.
Усик та Джошуа зустрінуться 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія). Українець захищатиме титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у британця. Боксери також посперечаються за вакантний пояс журналу The Ring.
В Україні бій можна буде подивитися у розділі "Спорт" у застосунку та на сайті MEGOGO. Також поєдинок транслюватимуть регіональні канали Суспільного мовлення та 2+2. Поєдинок між Усиком та Джошуа стартує о 00:56.
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію бою.
- 14 серпня стало відомо, що на кону бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа стоятиме титул журналу The Ring, який належав Тайсону Ф'юрі.
- На процедурі зважування Олександр Усик виявився легшим від Ентоні Джошуа на 10,4 кг.
- 20 серпня стало відомо, що одним із суддів бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа буде українець Віктор Фесечко.
- 20 серпня промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що найскладнішими для українського боксера будуть перші шість раундів поєдинку проти Ентоні Джошуа.
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