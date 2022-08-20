Записаний у тренувальному залі ролик Кличко виклав у twitter.

"Друзі, cьогодні відбудеться ще один бій за Україну. Нехай це і спортивний поєдинок, але для нас важливі сьогодні перемоги у всьому. Олександр Усик з українським прапором вийде у Саудівській Аравії на бій-реванш з Ентоні Джошуа. Мільйони людей у ​​всьому світі побачать перемогу України. Сашко ми віримо в тебе, тримаємо кулаки, перемога буде за нами", - сказав Кличко.

Усик та Джошуа зустрінуться 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія). Українець захищатиме титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у британця. Боксери також посперечаються за вакантний пояс журналу The Ring.

В Україні бій можна буде подивитися у розділі "Спорт" у застосунку та на сайті MEGOGO. Також поєдинок транслюватимуть регіональні канали Суспільного мовлення та 2+2. Поєдинок між Усиком та Джошуа стартує о 00:56.

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію бою.

14 серпня стало відомо, що на кону бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа стоятиме титул журналу The Ring, який належав Тайсону Ф'юрі.

На процедурі зважування Олександр Усик виявився легшим від Ентоні Джошуа на 10,4 кг.

20 серпня стало відомо, що одним із суддів бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа буде українець Віктор Фесечко.

20 серпня промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що найскладнішими для українського боксера будуть перші шість раундів поєдинку проти Ентоні Джошуа.

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