Шольц досі переконаний, що з Путіним "потрібно поговорити"

Про це Шольц заявив в інтерв’ю DPA.

"Абсолютно необхідно говорити з Путіним. Я продовжу це робити, як і президент Франції", – сказав канцлер ФРН.

"Коли я говорю з Путіним, я кажу, приміром, ті ж речі, що й вам: будь ласка, зрозумійте, що ніякого продиктованого миру не буде. І якщо ви думаєте, що можете вкрасти землю, а потім сподіватися, що часи зміняться і все стане як і було, то ви помиляєтесь", – переконує Шольц.

Він наголосив, що санкції проти Росії, запроваджені ще з 2014 року, працюють досі.

"Санкції, які ми запровадили проти Росії під час війни, не зникнуть, якщо не буде чесного миру – тобто миру, який є добрим для народу України, для парламенту і прийнятний для президента України", – пояснив очільник Німеччини.

17 червня ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що війні в Україні міг посприяти її відхід від політики.

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