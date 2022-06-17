Шольц досі переконаний, що з Путіним "потрібно поговорити"
Канцлер Німеччини вважає, що говорити з президентом РФ Володимиром Путіним в умовах війни в Україні "абсолютно необхідно"
Про це Шольц заявив в інтерв’ю DPA.
"Абсолютно необхідно говорити з Путіним. Я продовжу це робити, як і президент Франції", – сказав канцлер ФРН.
"Коли я говорю з Путіним, я кажу, приміром, ті ж речі, що й вам: будь ласка, зрозумійте, що ніякого продиктованого миру не буде. І якщо ви думаєте, що можете вкрасти землю, а потім сподіватися, що часи зміняться і все стане як і було, то ви помиляєтесь", – переконує Шольц.
Він наголосив, що санкції проти Росії, запроваджені ще з 2014 року, працюють досі.
"Санкції, які ми запровадили проти Росії під час війни, не зникнуть, якщо не буде чесного миру – тобто миру, який є добрим для народу України, для парламенту і прийнятний для президента України", – пояснив очільник Німеччини.
- 17 червня ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що війні в Україні міг посприяти її відхід від політики.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.52
Купівля 34.52Продаж 35.33
-
EUR
Купівля 35.98Продаж 37.25
- Актуальне
- Важливе