Шольц: Ризик застосування Росією ядерної зброї проти України наразі зменшився

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Reuters.

"Росія перестала погрожувати застосуванням ядерної зброї. Як реакція на те, що міжнародне співтовариство позначило червону лінію", – сказав Шольц.

Він додав, що попри глибокі розбіжності, важливо, щоб діалог із Кремлем тривав.

Шольц сказав, що Путін повинен зупинити війну, але після цього він буде готовий говорити з Росією про контроль над озброєннями в Європі, додавши, що це також пропонувалося до війни.

Видання пише, що захищаючи підтримку України з боку Німеччини, яка, на думку критиків у Києві та інших країнах Європи, була надто стриманою, Шольц заявив після Сполучених Штатів, що Німеччина була однією з найбільших прихильників України, включно з постачанням зброї.

"Ми робимо все можливе, щоб запобігти прямій війні між Росією та НАТО. Такий конфлікт мав би лише програшів – у всьому світі", – сказав німецький канцлер.

За словами лідера Німеччини, найбільша економіка Європи добре переживе зиму і залишиться сильною та успішною індустріальною нацією, оскільки вона зменшить свою залежність від російських енергоносіїв.

"Зараз ми приймаємо необхідні рішення, щоб стати незалежними в довгостроковій перспективі. Починаючи з 2045 року ми хочемо бути повністю кліматично нейтральними та виробляти нашу енергію повністю без природного газу, вугілля чи нафти", – сказав Шольц.

7 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що загроза ядерної війни зростає, але "Росія не завдасть удару першою", тільки у відповідь.

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