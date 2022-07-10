Шольц ризикує потрапити у секс-скандал через вечірку, де дівчатам підмішували "наркотик зґвалтування"
На вечірці за участю канцлера Німеччини Олафа Шольца кільком дівчатам підмішували "наркотик зґвалтування"
Про це повідомляє DW.
Представники СДПН (Соціал-демократичної партії) вивчають повідомлення дівчат, які на літній вечірці партії зазнали впливу "наркотиків зґвалтування" - флунітразепаму.
"Це обурливий поворот подій, про який з нашого боку було негайно повідомлено в парламентську поліцію", - заявив високопоставлений представник СДПН Матіас Мартін.
Зараз вивчається 8 підозрілих випадків, інших потенційних жертв теж закликають висловитися.
Лідер соціал-демократів у Бундестазі Катя Маст вже порадила цим дівчатам повідомити про інцидент владі.
Літня вечірка СДПН перед літньою канікулою, яка тепер триває до початку вересня, відбулася в середу у Берліні. У вечірці взяли участь члени партії національного та місцевого рівнів, їхні співробітники та гості. Також був присутній канцлер Олаф Шольц.
Флунітразепам - це снодійний препарат. Якщо вживати його разом з алкоголем, це може призвести до провалів в пам'яті У зв'язку з цим ефектом його називають "наркотиком згвалтування".
- 6 липня канцлер ФРН Олаф Шольц, виступаючи у парламенті, назвав правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) "партією Росії".
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