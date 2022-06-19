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Шольц вказав на головну помилку Меркель у відносинах з Росією

19 червня, 2022 неділя
11:33
Світ Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його попередниця на посаді Ангела Меркель вела помилкову економічну політику стосовно Росії

Про це повідомляє Die Welt

"В економічній політиці Німеччини було помилкою те, що ми надто сконцентрували наше енергопостачання на Росії, не побудувавши необхідної інфраструктури, щоб ми могли швидко змінити курс, якщо станеться найгірше", - сказав Шольц та додав, що тепер ФРН вимушена швидко надолужити втрачене.

Водночас він підтримав Меркель у бажанні мирно співіснувати з Росією. 

"Я на боці своєї попередниці та не бачу причин сумніватися у її рішеннях. Політика мирного співіснування ніколи не може бути помилковою", - заявив Шольц. 

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Економіка
Росія
газ
Ангела Меркель
Німеччина
нафта
ФРН
енергозалежність
Олаф Шольц
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