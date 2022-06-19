Про це повідомляє Die Welt.

"В економічній політиці Німеччини було помилкою те, що ми надто сконцентрували наше енергопостачання на Росії, не побудувавши необхідної інфраструктури, щоб ми могли швидко змінити курс, якщо станеться найгірше", - сказав Шольц та додав, що тепер ФРН вимушена швидко надолужити втрачене.

Водночас він підтримав Меркель у бажанні мирно співіснувати з Росією.

"Я на боці своєї попередниці та не бачу причин сумніватися у її рішеннях. Політика мирного співіснування ніколи не може бути помилковою", - заявив Шольц.

18 червня Ангела Меркель заявила, що не вважає рішення про будівництво "Північного потоку - 2" помилковим.

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