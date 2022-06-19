Шольц вказав на головну помилку Меркель у відносинах з Росією
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його попередниця на посаді Ангела Меркель вела помилкову економічну політику стосовно Росії
Про це повідомляє Die Welt.
"В економічній політиці Німеччини було помилкою те, що ми надто сконцентрували наше енергопостачання на Росії, не побудувавши необхідної інфраструктури, щоб ми могли швидко змінити курс, якщо станеться найгірше", - сказав Шольц та додав, що тепер ФРН вимушена швидко надолужити втрачене.
Водночас він підтримав Меркель у бажанні мирно співіснувати з Росією.
"Я на боці своєї попередниці та не бачу причин сумніватися у її рішеннях. Політика мирного співіснування ніколи не може бути помилковою", - заявив Шольц.
- 18 червня Ангела Меркель заявила, що не вважає рішення про будівництво "Північного потоку - 2" помилковим.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.49
Купівля 34.49Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.28
- Актуальне
- Важливе