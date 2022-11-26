Про це повідомили на сайті відомства.

"До таких провокацій прикордонники України спільно з іншими правоохоронними органами готувались ще з минулого року, хоч найбільше потерпають від цього країни ЄС. Неодноразово наголошувалося, що суміжна країна може в будь-який момент направити потоки мігрантів в напрямку України", - йдеться у дописі.

Стало відомо, що під час виконання завдань військовослужбовці Державної прикордонної служби помітили доріжку слідів, що вела з території Білорусі й відразу виявили та зупинили шістьох іноземців. Як надалі з’ясувалось, вони громадяни Пакистану та Бангладеш.

Також відомо, що затримані чоловіки повідомили, що територією Білорусі їх до кордону з Україною на автомобілі довезли особи у військовій формі, вони припускають, що це були представники прикордонної служби РБ. Далі їм вказали в якому напрямку мігранти мають прямувати.

Читайте також: На кордоні Польщі та Білорусі встановлюють електронний бар'єр

Поряд з цим, також перебуваючи в Білорусі, вони контактували з представниками правоохоронних органів, які організовували їх незаконний маршрут і які наказали їм після незаконного перетину державного кордону зателефонувати та повідомити про своє місцеперебування.

"Наразі із затриманими нелегалами проводяться відповідні заходи перевірки та встановлюються всі обставини спроби незаконного перетину кордону та хто сприяв їм у такій подорожі".

Станом на кінець жовтня, у Білорусі було до 4 тисяч російських військових.

27 жовтня у Генштабі ЗСУ припустили, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі

25 листопада Центр національного спротиву білоруського підпілля повідомили, що російське командування перекинуло до Білорусі близько 12 тис. мобілізованих військових.

25 листопада стало відомо, що Владислав Селезньов, полковник Збройних сил України, зазначив, що, у найближчій перспективі навчальні центри на території Білорусі будуть використовуватися для підготовки особового складу збройних сил РФ і не будуть спрямовані на білоруський напрямок.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb