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Головна Економіка Швеція замовила у Фінляндії кілька сотень БТР нового покоління

Швеція замовила у Фінляндії кілька сотень БТР нового покоління

18 квітня, 2023 вiвторок
05:32
Економіка БТР Pansarterrängbil 300

Міністерство оборони Швеції уклало контракт з фінською компанією-виробником зброї Patria про постачання "значної кількості" бронетранспортерів нового покоління Pansarterrängbil 300

Про це повідомляє EDR.

Укладена угода передбачає постачання 20 БТР вже у травні, а ще кілька сотень будуть поставлені згодом. Вартість кожного з них складає 970 тисяч євро.

"Це буде надійна, легка в управлінні машина з низькими витратами на технічне обслуговування. Це створює можливості для співпраці в галузі виробництва, обслуговування, подальшого розвитку і спільного використання, або того, що ми називаємо оперативною сумісністю", - зазначють у Міноборони.

  • Нагадаємо, у Швеції 17 квітня починаються військові навчання Aurora 23, в яких візьмуть участь армія, військово-морський флот, авіація та національна гвардія спільно з міжнародними партнерами. Серед учасників – Україна.
зброя
Швеція
Фінляндія
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