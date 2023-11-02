Сили оборони продовжують атаки на Лівобережжі Херсонщини, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські блогери продовжують стверджувати, що українські військові утримують позиції та проводять атаки на східному (лівому) березі Херсонської області.

За їхніми даними українські військові атакували поблизу Пойми та Пищанівки, а також що йдуть бойові дії поблизу Кринка.

Російські блогери стверджували, що українські військові зберігають позиції в Кринках, де продовжують зміцнювати свої позиції та де російські військові завдають важких авіаударів та ударів термобаричної артилерії. Російський військовий блогер заявив, що українські війська замінували район поблизу Кринків, щоб утруднити атаки російської піхоти в цьому районі.

Операція на лівобережжі Херсонщини

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. Росіяни стверджують, що ЗСУ готуються форсувати Дніпро ще з липня.

20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

20 жовтня ISW констатував, що українські наступи на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабнішими, ніж ті рейди, що було раніше. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту. Цього ж дня на Херсонщину приїхав Зеленський, де провів нараду та вручив нагороди.

21 жовтня ISW розповіли, що в ЗСУ продовжують вести масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, українські бійці ведуть бої у селі Кринки.

Також за словами керівниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, щоб "полегшити життя" правому берегу Дніпра, потрібно очистити частину лівого, який залишається під вогнем російських окупантів.

Станом на 1 листопада українські військові намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки та Пойми. Також ЗСУ утримують позиції у Кринках та поблизу Антонівського шосе.