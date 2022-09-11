Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Не хотілося б сіяти песимістичні настрої, проте ситуація в Бахмуті дуже складна. Я зараз знаходжусь в місті Краматорськ і Збройні сили України готуються відбивати атаки противника. Є вірогідність того, що ворог планує атакувати наші позиції. Тут всі перехрестя та дороги облаштовуються захисними спорудами", - розповів Довбня.

Депутат Дружківської міської ради розповів, щоб ЗСУ укріплюють позиції біля Бахмута, щоб відбивати атаки противника.

"Всі готуються, щоб дати відсіч ворогу. Зі сторони Словʼянська, я впевнений, що ворог не пройде. Оскільки з 2014 року там дуже добре укріплені позиції наших військ. Це ж саме стосується Торецька. Проте в Бахмуті ситуація трішки складніша. Тому молимось за наших військових, які боронять Бахмут", - додав він.

7 серпня на Донбасі російський агресор наступав у напрямку Соледара та Бахмута, але українські захисники зуміли відбити атаки

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb