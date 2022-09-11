Ситуація біля Бахмута та Краматорська дуже складна. Ворог готується до лобової атаки, - депутат Дружківської міської ради Довбня
Депутат Дружківської міської ради Микола Добня повідомив, що ворог продовжує атакувати Бахмут та Краматорськ
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Не хотілося б сіяти песимістичні настрої, проте ситуація в Бахмуті дуже складна. Я зараз знаходжусь в місті Краматорськ і Збройні сили України готуються відбивати атаки противника. Є вірогідність того, що ворог планує атакувати наші позиції. Тут всі перехрестя та дороги облаштовуються захисними спорудами", - розповів Довбня.
Депутат Дружківської міської ради розповів, щоб ЗСУ укріплюють позиції біля Бахмута, щоб відбивати атаки противника.
"Всі готуються, щоб дати відсіч ворогу. Зі сторони Словʼянська, я впевнений, що ворог не пройде. Оскільки з 2014 року там дуже добре укріплені позиції наших військ. Це ж саме стосується Торецька. Проте в Бахмуті ситуація трішки складніша. Тому молимось за наших військових, які боронять Бахмут", - додав він.
- 7 серпня на Донбасі російський агресор наступав у напрямку Соледара та Бахмута, але українські захисники зуміли відбити атаки
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.76
Купівля 39.76Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 39.57Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе