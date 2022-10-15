Слід оточити Херсон і взяти у полон або знищити військових РФ, які не встигнуть втекти, - генерал США Ходжес
Військовий експерт, колишній командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті генерал-лейтенант Бен Ходжес зазначив, що поки немає потреби українському війську прориватися відразу у Херсон
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Гарний приклад професійності українського Генштабу, методичності та терпіння. На правому березі Дніпра сконцентровано велике угруповання російських військ, і поки немає потреби для українського війська прориватися відразу у Херсон. Таким чином можна уникнути знищення росіянами міста з тисячами невинних українців, що досі там живуть", - зауважив Ходжес.
Військовий експерт додав, що Генштаб України працює над тим, щоб створити сприятливі умови на Херсонщині.
"Коли ці умови настануть, слід оточити Херсон і взяти в полон чи вбити тих російських військових, що не встигнуть втекти. Я думаю, що це розумне рішення українського Генштабу. Я не знаю скільки часу це займе, я не знаю часових рамок, проте гадаю, що ми це побачимо за кілька наступних тижнів", - наголосив Ходжес.
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