Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Гарний приклад професійності українського Генштабу, методичності та терпіння. На правому березі Дніпра сконцентровано велике угруповання російських військ, і поки немає потреби для українського війська прориватися відразу у Херсон. Таким чином можна уникнути знищення росіянами міста з тисячами невинних українців, що досі там живуть", - зауважив Ходжес.

Військовий експерт додав, що Генштаб України працює над тим, щоб створити сприятливі умови на Херсонщині.

"Коли ці умови настануть, слід оточити Херсон і взяти в полон чи вбити тих російських військових, що не встигнуть втекти. Я думаю, що це розумне рішення українського Генштабу. Я не знаю скільки часу це займе, я не знаю часових рамок, проте гадаю, що ми це побачимо за кілька наступних тижнів", - наголосив Ходжес.