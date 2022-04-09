Словаччина наполягатиме, щоб Україна стала кандидатом на членство в ЄС якнайшвидше, - прем'єр

Про це повідомляє видання topky.sk.

За словами прем'єра, Словаччина наполегливо робитиме все для того, щоб Україна якомога швидше отримала статус кандидата та стала членом ЄС.



Хегер додав, що уряд запропонував свою команду реформаторів.



"Словаччина готова допомогти Україні з ремонтом військової техніки, а також з експортом пшениці залізницею", - сказав він.