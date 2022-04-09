Словаччина наполягатиме, щоб Україна стала кандидатом на членство в ЄС якнайшвидше, - прем'єр
Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що країна підтримує якнайшвидший вступ України до Євросоюзу
Про це повідомляє видання topky.sk.
За словами прем'єра, Словаччина наполегливо робитиме все для того, щоб Україна якомога швидше отримала статус кандидата та стала членом ЄС.
Хегер додав, що уряд запропонував свою команду реформаторів.
"Словаччина готова допомогти Україні з ремонтом військової техніки, а також з експортом пшениці залізницею", - сказав він.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 21 березня єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї повідомив, що Єврокомісія уже почала працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство України.
- 8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що заявку України на вступ до Євросоюзу хочуть представити Раді ЄС влітку 2022 року
- Україна отримала опитувальник про членство в ЄС та очікує отримання статусу кандидата уже у червні.
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