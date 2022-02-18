Смертельна ДТП у Харкові: батькам 16-річного водія повідомили про підозру у невиконанні обов'язків по догляду за дитиною
Батькам 16-річного водія Миколи Харківського, який спричинив смертельну ДТП 26 жовтня 2021 року у Харкові, повідомили про підозру у невиконанні обов'язків по догляду за дитиною
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими ГУНП в Харківській області повідомлено про підозру матері та батьку 16-річного водія, якого судитимуть за смертельну ДТП на проспекті Гагаріна, за фактом злісного невиконання встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Слідство встановило, що з листопада 2019 року по жовтень 2021 року Микола Харківський вчинив низку адміністративних та кримінальних правопорушень. Серед них - смертельна ДТП у Харкові та стрілянина у супермаркеті.
"Під час конфлікту з матір'ю та братом своєї однокласниці, хлопець дістав пневматичний пістолет та вистрілив у них, чим спричинив тілесні ушкодження. Ухвалою суду до неповнолітнього застосовано примусові заходи виховного характеру та передано під нагляд матері до досягнення ним повноліття. Проте, не виконуючи вимоги суду, мати систематично виїжджала за кордон, через що син залишався без нагляду", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, ввечері 26 жовтня 2021 року у Харкові авто Infiniti на швидкості влетіло в легковик Chevrolet на перехресті: загинув водій Chevrolet, троє пасажирів Infiniti зазнали травм.
- Суд заарештував без права внесення застави 16-річного водія Infiniti Миколу Харківського, який спричинив смертельну ДТП.
- Микола Харківський відмовився здавати кров на аналіз. Суд ухвалив примусово відібрати у підлітка кров для проведення аналізів. Згодом 16-річний підозрюваний відмовився здати кров на аналіз попри ухвалу суду.
- 19 листопада 2021 року Микола Харківський визнав свою провину у смертельній ДТП у Харкові.
- 7 грудня 2021 року стало відомо, що 16-річного водія визнали осудним. 13 грудня повідомлялося про те, що 16-річний водій на Infiniti рухався зі швидкістю 180 км/год.
- 17 грудня адвокати потерпілих подали заяву про ще один злочин водія. 31 грудня 2021 року обвинувальний акт щодо 16-річного водія передали до суду.
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