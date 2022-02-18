Смертельна ДТП у Харкові: батькам 16-річного водія повідомили про підозру у невиконанні обов'язків по догляду за дитиною

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.



"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими ГУНП в Харківській області повідомлено про підозру матері та батьку 16-річного водія, якого судитимуть за смертельну ДТП на проспекті Гагаріна, за фактом злісного невиконання встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.



Слідство встановило, що з листопада 2019 року по жовтень 2021 року Микола Харківський вчинив низку адміністративних та кримінальних правопорушень. Серед них - смертельна ДТП у Харкові та стрілянина у супермаркеті.



"Під час конфлікту з матір'ю та братом своєї однокласниці, хлопець дістав пневматичний пістолет та вистрілив у них, чим спричинив тілесні ушкодження. Ухвалою суду до неповнолітнього застосовано примусові заходи виховного характеру та передано під нагляд матері до досягнення ним повноліття. Проте, не виконуючи вимоги суду, мати систематично виїжджала за кордон, через що син залишався без нагляду", - йдеться у повідомленні.





