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Ексклюзив

Співпраця РФ з Іраном закінчиться лише після зміни влади в Тегерані, - експертка-міжнародниця Константинова

22 листопада, 2022 вiвторок
10:59
війна з Росією росія іран

Експертка-міжнародниця Віра Константинова вважає, що співпраця Тегерану з Російською Федерацією буде продовжуватись попри протести в Ірані

Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"

"Якщо минулого тижня протестний рух в Ірані пішов на спад, то цими вихідними ми могли спостерігати сплеск протестної активності. При цьому минулого тижня були прецеденти вбивства офіцерів правоохоронних органів. Також в Інституті вивчення війни повідомили, що лідер Ірану видав указ про насильницьке придушення протестів", - розповіла Константинова.

Експертка переконана, що співпраця Ірану з РФ буде продовжуватись.

"На даному етапі протести в Ірані ніяк не впливають на співпрацю з РФ. В Ірані є певний політичний прошарок, який буде співпрацювати з росіянами до самого кінця. Іншими словами, співпраця Ірану з Російською Федерацією припиниться лише тоді, коли зміниться політичний режим в Тегерані", - додала вона.

  • 30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України. Пізніше Дмитро Кулеба попередив Іран про наслідки, які його торкнуться у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії. 
  • 4 листопада представники американської розвідки висловили думку, що Іран шукає допомоги Росії для посилення своєї програми створення ядерної зброї. Речниця Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон зазначила, що Сполучені Штати докладуть усіх зусиль, щоб не допустити співпраці Росії та Ірану в ядерному секторі.
  • 5 листопада Іран вперше визнав, що постачав Росії дрони. Водночас голова МЗС стверджує, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України. Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахіан заявив, що якщо в Києві мають "будь-які документи", що свідчать про використання Росією іранських безпілотників, "вони повинні надати їх".
  • 19 листопада The Washington Post оприлюднив, що російські терористи та їхні партнери з Ірану домовились про спільне виробництво безпілотників для застосування у війні проти України.

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Росія
зброя
російська армія
Іран
окупанти
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