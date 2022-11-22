Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"

"Якщо минулого тижня протестний рух в Ірані пішов на спад, то цими вихідними ми могли спостерігати сплеск протестної активності. При цьому минулого тижня були прецеденти вбивства офіцерів правоохоронних органів. Також в Інституті вивчення війни повідомили, що лідер Ірану видав указ про насильницьке придушення протестів", - розповіла Константинова.

Експертка переконана, що співпраця Ірану з РФ буде продовжуватись.

"На даному етапі протести в Ірані ніяк не впливають на співпрацю з РФ. В Ірані є певний політичний прошарок, який буде співпрацювати з росіянами до самого кінця. Іншими словами, співпраця Ірану з Російською Федерацією припиниться лише тоді, коли зміниться політичний режим в Тегерані", - додала вона.