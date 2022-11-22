Співпраця РФ з Іраном закінчиться лише після зміни влади в Тегерані, - експертка-міжнародниця Константинова
Експертка-міжнародниця Віра Константинова вважає, що співпраця Тегерану з Російською Федерацією буде продовжуватись попри протести в Ірані
Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"
"Якщо минулого тижня протестний рух в Ірані пішов на спад, то цими вихідними ми могли спостерігати сплеск протестної активності. При цьому минулого тижня були прецеденти вбивства офіцерів правоохоронних органів. Також в Інституті вивчення війни повідомили, що лідер Ірану видав указ про насильницьке придушення протестів", - розповіла Константинова.
Експертка переконана, що співпраця Ірану з РФ буде продовжуватись.
"На даному етапі протести в Ірані ніяк не впливають на співпрацю з РФ. В Ірані є певний політичний прошарок, який буде співпрацювати з росіянами до самого кінця. Іншими словами, співпраця Ірану з Російською Федерацією припиниться лише тоді, коли зміниться політичний режим в Тегерані", - додала вона.
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