"До нас приїдуть кілери": Камбосос запросив росіян, щоб підготуватись до бою з Ломаченком

Про це повідомляє FightHype.

За словами Джорджа Камбососа, його тренер один із головних олімпійських тренерів Росії.

"До нас приїдуть російські кілери. Колишні радянські кілери приїдуть, щоб перевірити мене та дати мені можливість належно підготуватись. Очевидно, я виконав багато роботи в Америці, але на даному етапі мені не потрібна Америка для мого табору. Мій стиль потрібно відточувати проти хлопців, які мають той європейський, російський стиль, той радянський стиль, український стиль. Це те, що мені потрібно", - сказав австралійський боксер.