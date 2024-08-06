Олімпіада-2024: українські веслувальники у байдарці-четвірці пройшли до півфіналу
Українські веслувальники на байдарці-четвірці у вівторок, 6 серпня, пройшли до півфіналу на Олімпійських іграх 2024
Про це інформує Суспільне Спорт.
Вказано, що українські веслувальники Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Іван Семикін у байдарці-четвірці показали п'ятий час у чвертьфінальному заїзді (1:20.94 хвилин).
Читайте також: Олімпіада-2024: хто з українців виступатиме 6 серпня. Розклад
Таким чином вони пройшли до півфіналу, який відбудеться у четвер, 8 серпня. Фінальний заїзд відбудеться того ж дня.
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 7 медалей - 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові.
3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх.
Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці.
На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота.
Окрім цього, щонайменше срібну нагороду собі гарантував боксер Олександр Хижняк у категорії до 80 кг, де він 7 серпня битиметься у фіналі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.94 Купівля 40.94Продаж 41.41
- EUR Купівля 44.69Продаж 45.42
- Актуальне
- Важливе