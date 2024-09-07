Перемога, перемога і ще раз перемога: огляд новин українського спорту за 1-7 вересня

Магучіх виграла 4-й в сезоні етап "Діамантової ліги"

У четвер, 5 вересня, у Швейцарії Ярослава Магучіх виграла змагання з результатом 1,96 м. Для нашої легкоатлетки перемога в Цюриху стала четвертою в нинішньому сезоні на етапах "Діамантової ліги". Раніше рекордсменка світу тріумфувала в Стокгольмі, Парижі та Лозанні.

Ще одна українка - Ірина Геращенко - стала третьою зі стрибком на 1,93 м. Вона поступилася за спробами австралійці Ніколі Оліслагерс. Таким чином, легкоатлетки повторили фінальний результат Олімпіади-2024, де вони у підсумковому протоколі розташувалися аналогічним чином.

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Збірна України в Празі розпочала підготовку до матчів Ліги націй

Цього тижня футболісти збірної України розпочали цілеспрямовану підготовку до вересневих матчів Ліги націй

У неділю гравці "Динамо" вирушили з Києва до Кишинева, а гравці "Шахтаря" відправились до Молдови з Кривого Рогу. Вранці понеділка представники чемпіонату України вилетіли до Праги.

Вже в Чехії до гравців з УПЛ приєднались українські футболісти, що виступають в іноземних лігах.

Фото: УАФ

У цьогорічному розіграші Ліги націй збірна України зіграє у групі В1 проти Албанії, Грузії та Чехії. Перший поєдинок наші футболісти зіграють вже сьогодні, 7 вересня, проти албанців.

Матч Україна – Албанія відбудеться у Празі. Поєдинок пройде на стадіоні Epet Arena. Початок о 21:45. Еспресо проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

А вже 10 вересня, у 2-му турі, українці гратимуть проти чехів.

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Паралімпіада: українці підкорюють Париж

Які ж круті у нас паралімпійці! За 9 днів Ігор наші спортсмени завоювали 16 золотих, 23 срібних та 28 бронзових нагород.

У медальному заліку, за підсумками 6 вересня, наша паралімпійська збірна посідала восьму позицію. А за кількістю нагород - 5!

У легкій атлетиці золоті медалі здобули: Оксана Зубковська, Ігор Цвєтов, Юлія Шуляр, Олександр Яровий, Наталія Кобзар, Анастасія Москаленко, Марія Помазан.

У плаванні найкращі результати показали: Михайло Сербін, Денис Остапченко, Юрій Шенгур, Ярослав Денисенко, Андрій Трусов.

Ще золоті медалі на рахунку дзюдоїстки Наталії Ніколайчук, велосипедиста Єгора Дементьєва та команди у плаванні у змішаній естафеті: Анна Стеценко, Марина Піддубна, Олексій Вірченко та Ярослав Денисенко.

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Довбик став першим українцем з часів Шевченка, якого номінували на "Золотий мʼяч"

Артем Довбик потрапив до списку претендентів на "Золотий м'яч-2024". У минулому сезоні українець виступав за іспанську "Жирону", де миттєво адаптувався до елітного чемпіонату та став найкращим бомбардиром Ла Ліги з 24 голами.

Влітку 2024 року українець покинув іспанську команду та приєднався до італійської "Роми". За римлян Довбик відіграв 3 матчі, але поки йде без результативних дій.

Окрім вдалого клубного сезону українець не може похизуватись успіхами на міжнародному рівні. Артем Довбик провалив Євро-2024, де не забив жодного мʼяча, а збірна України посіла 4-те місце у групі й не зуміли вийти у плей-офф.

Фото: Ballon d'Or

Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться у Парижі 28 жовтня. Артем Довбик - перший українець з часів Андрія Шевченка, хто побореться за ЗМ.

На вечорі у Парижі також будуть вручені інші нагороди. Зокрема, Андрій Лунін номінований на нагороду найкращому голкіперу світу.

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Кіченок виграла парний розряд US Open

У фіналі US Open пара Людмила Кіченок - Олена Остапенко виявилась сильнішою за Крістіну Младенович з Франції та Чжан Шуай з Китаю – 6:4, 6:3.

Фінал парного розряду тривав 1 годину і 30 хвилин. Українка й латвійка зробили 1 подачу навиліт, допустили 7 подвійних помилок і використали 4/5 брейкпойнтів.

Для Кіченок та Остапенко це перший виграшний Grand Slam в карʼєрі. Раніше дует виходив у фінал цьогорічного Australian Open.

Кіченок також перша тенісистка в історії України, яка доходила до фіналу на усіх чотирьох турнірах Великого Шлему.