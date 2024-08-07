"Політична реклама": організатори Олімпіади змусили українку заліпити частину фрази "I am Ukrainian" на каное

Про це повідомило "Суспільне Спорт".

Анастасія Рибачок, яка презентує Україну у веслувальному спорті, прибула на Олімпіаду у Париж зі своїм каное. Наша спортсменка розмістила на ньому напис "I am Ukrainian". Проте перед стартом Ігор була змушена заліпити частину фрази.

"Організаторам змагань це дуже не сподобалося, вони сказали, що це політична реклама. Але ж це абсурд, на нашу думку. Проте правила є правила. Ми заклеїли борт човна за допомогою наліпки і ляпку поставили, тож вийшло просто "Ukraine" ("Україна")", - розповів головний тренер збірної України Ігор Нагаєв.

У четвер, 8 серпня, Рибачок виступить у кваліфікаційному заїзді у каное-одиночці. А 9 серпня українка у парі з Людмилою Лузан боротиметься за медалі у каное-двійці.

Фото: Телебачення Торонто

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 7 медалей - 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові.

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх.

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусах став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці.

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота.

Окрім цього, щонайменше срібну нагороду собі гарантував боксер Олександр Хижняк у категорії до 80 кг, де він 7 серпня битиметься у фіналі.