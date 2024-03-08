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Президент МОК відреагував на звинувачення Лаврова та публічно засудив російську владу

8 березня, 2024 п'ятниця
17:29
Спорт Томас Бах, Володимир Путін

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах певен, що Росія порушує Олімпійську хартію

Про це повідомляє The Guardian.

Томас Бах відреагував на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який звинуватив президента МОК у зраді ідеалів олімпійського руху

"З кожним днем ​​ми бачимо дедалі більш агресивні заяви російського уряду та офіційних осіб. Що примітно, так це те, що ця агресивність походить від того самого уряду, який стояв за скандальними маніпуляціями з антидопінговою системою до, під час і після зимової Олімпіади у Сочі у 2014 році", - заявив Бах.

Президент МОК впевнений, що Росія грубо порушила Олімпійську хартію.

"Важливо також те, що російський уряд, очевидно, ігнорує той факт, що він змусив нас діяти через своє вторгнення та анексію частин України. Вони навіть зобов'язали Олімпійський комітет Росії також анексувати частини, які перебувають під юрисдикцією НОК України. Ось у чому причина цього: до наших дій нас призвело грубе порушення Олімпійської хартії", - сказав Томас Бах.

Літні Олімпійські ігри - 2024 відбуватимуться у Парижі з 26 липня до 11 серпня.

Що відомо про участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024

27 січня 2023 року президент МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкот Олімпіади-2024 від президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта "не відповідає місії МОК".

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її наклепами. 

Томас Бах заявив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини. 

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі. 

26 липня національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від МОК запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі. 

27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами. Таким, чином Україна відмовилася від бойкоту турнірів, де атлети з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

14 серпня тодішній міністр спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна виступить на Олімпіаді-2024 навіть за умови участі в Іграх росіян та білорусів у нейтральному статусі.

8 грудня МОК дозволив атлетам з Росії та Білорусі виступити на Іграх-2024 у нейтральному статусі. 

Теги:
Світ
Росія
Олімпіада
МОК
санкції проти Росії
Війна з Росією
Олімпіада-2024
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